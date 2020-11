TORONTO, le 27 nov. 2020 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) félicite les 6 371 candidats qui ont réussi à l'Examen final commun (EFC) de cette année.

L'EFC, qui se déroule sur trois jours, vise à évaluer les connaissances, le jugement et l'éthique des candidats. Il s'agit d'une étape cruciale du programme d'agrément CPA canadien. Pour être admis dans la profession, les candidats doivent démontrer, dans le cadre de leur programme de formation, de leur stage et des évaluations, leur maîtrise des compétences énoncées dans la Grille de compétences des CPA.

« L'EFC est en soi une épreuve rigoureuse et exigeante, mais, cette année, les candidats ont en outre dû composer avec l'imprévisibilité causée par la pandémie, a souligné Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de CPA Canada. La volonté et la persévérance dont ont fait preuve les candidats à l'EFC de septembre 2020 ont été remarquables, compte tenu de la conjoncture économique incertaine et des inquiétudes sanitaires mondiales. »

La pandémie et ses contraintes ont forcé la profession à trouver un moyen de permettre aux candidats de faire l'EFC en toute sécurité, sans compromettre l'intégrité de l'examen. « Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible la tenue de l'EFC en une période aussi imprévisible, a indiqué M. St-Jean. Ils se sont dépassés par respect pour les candidats et les efforts que ceux-ci consacrent à leur préparation en vue de l'examen. »

Pour respecter les consignes de santé publique en vigueur dans chaque province et territoire, la profession a adopté cette année une formule inédite permettant aux candidats de se présenter à l'EFC de septembre en toute sécurité : en effet, au lieu de recourir à de grands centres d'examens, la profession a réservé environ 10 000 chambres d'hôtel au Canada. Chaque candidat s'est ainsi vu assigner une chambre pour la durée de l'examen.

« Se préparer et se présenter à l'EFC en cette période de grande incertitude représentaient un défi de taille, a ajouté M. St-Jean. CPA Canada et la profession tiennent à saluer les candidats qui ont franchi avec succès cette étape clé vers l'obtention du prestigieux titre de CPA. »

Michelle Per, du cabinet KPMG à Toronto (Ontario), est récipiendaire de la médaille d'or du Gouverneur général et d'un prix de 5 000 $ pour avoir obtenu le meilleur résultat au Canada à l'EFC de 2020.

« J'ai été extrêmement surprise quand j'ai appris que j'avais remporté la médaille d'or, a-t-elle déclaré. Recevoir une médaille d'or est un immense honneur et une très belle façon de terminer ce parcours de deux ans. »



TABLEAU D'HONNEUR DE L'EFC

Une médaille d'or régionale (ainsi qu'un prix de 2 500 $) pour le meilleur résultat régional a par ailleurs été décernée par CPA Canada à chacun des candidats suivants :

Provinces de l'Atlantique : Mark Joseph Skinner, R.C. Squire & Associates Professional Corporation, Corner Brook (Terre-Neuve-et- Labrador )

) Québec : Ariane Villemure , KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., Québec (Québec)

, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., Québec (Québec) Ouest du Canada : Omar Dhanani , Ernst & Young LLP, Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour la liste complète des lauréats au Tableau d'honneur, soit les candidats se situant dans le premier centile, veuillez consulter la page cpacanada.ca/Tableau d'honneur de l'EFC.

