LA PRIVATISATION SUBTILE DES SERVICES ET LEUR DÉTÉRIORATION

MONTRÉAL, le 12 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Au Québec, en 2022, des parents d'enfant ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (DI-TSA) doivent de plus en plus magasiner des services dans les secteurs privé et communautaire pour leur enfant handicapé.

En effet, pour pallier l'insuffisance de services destinés aux personnes DI-TSA, les établissements (CIUSSS et CISSS) orientent les parents vers les réseaux privés à but et sans but lucratif (cliniques privées et organismes communautaires). Cela doit changer du point de vue de SOS-DI SERVICES PUBLICS.

« Mon fils a un handicap physique et un trouble grave du comportement. Il a besoin d'intervenants spécialisés. Le CIUSSS m'a suggéré de recourir à quelqu'un de la communauté pour l'accompagner. Je n'ai trouvé personne. »

« [La] solution [que l'on m'a] proposée [est le recours au] privé. On m'a même suggéré d'utiliser le soutien à la famille (qui devrait servir à payer du répit) pour payer le privé. C'est une insulte à mon intelligence. »

« Je suis le père d'un enfant autiste de 11 ans. Nous avons fermé notre dossier auprès du CISSS-AT, car le temps et la qualité des services offerts n'étaient aucunement utiles pour mon fils. 30 minutes aux deux semaines n'apportent rien. Nous avons opté pour l'orthophonie au privé à raison d'une heure semaine. Cela fait plus de 3 ans que nous ne recevons de services que par le privé. »

« […] dernièrement, nous avons accueilli un jeune homme de 22 ans dans nos activités. Il a une déficience sévère, et l'éducateur m'a dit clairement que comme il ne présente pas de trouble de comportement, il n'a pas accès à un centre d'activités de jour du réseau et qu'il devrait chercher dans le communautaire.... cela n'est pas logique et vraiment inquiétant ».

SOS-DI SERVICES PUBLICS demande aux partis politiques de prendre clairement position sur l'accès à des services publics de qualité pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

SOS-DI SERVICES PUBLICS est un mouvement qui regroupe des organismes, des personnes et des parents de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme pour défendre et promouvoir des services de santé et des services sociaux publics, universels, accessibles et gratuits.

