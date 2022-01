Tout au long de son mandat, le leadership de la principale Fortier a été exemplaire dans les moments de célébration comme dans les moments difficiles, façonnant le profil international de l'Université à l'approche de son Bicentenaire en 2021, et guidant la communauté à travers les défis sans précédent de la pandémie de COVID-19.

« Servir mon alma mater et sa vibrante communauté aura été et continuera d'être un privilège extraordinaire, et je resterai à jamais une partisane inconditionnelle de McGill. »

Scientifique, enseignante et leader universitaire distinguée, la professeure Fortier a entrepris son mandat en tant que 17e principale et vice-chancelière de l'Université en septembre 2013. Elle est doublement diplômée de McGill, ayant obtenu un baccalauréat en sciences (1972) et un doctorat en cristallographie (1976).

Conformément aux statuts de l'Université McGill, un comité consultatif sera formé pour identifier et recommander des personnes qualifiées au Conseil des gouverneurs au cours des prochains mois.

À propos de l'Université McGill

Riche de 200 ans de découvertes et d'apprentissage, l'Université McGill se classe parmi les meilleures universités au Canada et dans le monde. McGill a pour mission de favoriser la création et la transmission du savoir en offrant la meilleure formation possible, en effectuant de la recherche et des travaux savants jugés excellents selon les normes internationales les plus rigoureuses, et en étant au service de la société. Elle exerce ses activités dans trois campus, 11 facultés et 13 écoles professionnelles et elle compte quelque 300 programmes d'études. Chaque année, l'Université accueille plus de 40 000 étudiants, dont au-delà de 30 % sont originaires de plus de 150 pays, et elle compte le plus haut pourcentage de doctorants parmi toutes les universités de recherche canadiennes. Près de 60 % de sa population étudiante parle le français.

