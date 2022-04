Au Princess Margaret Cancer Centre, l'un des cinq plus importants centres de recherche sur le cancer au monde, le Allan Slaight Breakthrough Fund appuiera la recherche axée sur la découverte en permettant aux chercheurs du domaine d'aborder leurs travaux d'une manière créative et novatrice. Le don de la Fondation Emmanuelle Gattuso, gérée par Emmanuelle Gattuso, l'épouse de feu Allan Slaight, et de la Slaight Family Foundation, gérée par le fils d'Allan, Gary Slaight, a été annoncé plus tôt aujourd'hui par la Princess Margaret Cancer Foundation, la plus grande et la plus importante organisation de collecte de fonds pour le cancer au Canada.

« Le Allan Slaight Breakthrough Fund arrive à un moment crucial », a indiqué Dre Miyo Yamashita, présidente et chef de la direction de la Princess Margaret Cancer Foundation. « Au cours des deux dernières années, la recherche scientifique a été à l'avant-scène de l'actualité et a fait partie de nos conversations quotidiennes reliées à la pandémie. Or, nous n'avons pas parlé de cancer, la première cause de décès au Canada. La recherche joue un rôle essentiel dans nos efforts pour vaincre le cancer et ce don extraordinaire mènera à de futures découvertes et à de meilleurs résultats pour les patients au Canada et partout dans le monde. »

Généralement, les dons de cette envergure sont liés à des programmes ou à des résultats précis. Le fait que cela ne soit pas le cas pour ce don de 50 millions $ fait aujourd'hui à la recherche sur le cancer, en plus du moment choisi pour le faire, le rend encore plus exceptionnel.

« Des découvertes scientifiques sont possibles et, si elles doivent se produire quelque part, elles se produiront ici, au Princess Margaret Cancer Centre. Allan aurait adoré tout ce que ce don représente. Il reflète sa curiosité, sa créativité et sa croyance que des personnes talentueuses accompliraient des choses remarquables et magiques lorsqu'on leur donne les moyens pour le faire », ont mentionné Emmanuelle Gattuso et Gary Slaight.

Le Allan Slaight Breakthrough Fund attirera et permettra de retenir la prochaine génération de brillants cerveaux en recherche, en éducation et en soins pour le cancer au Princess Margaret Cancer Centre, ce qui entraînera de nouvelles découvertes ayant le potentiel de refaçonner de manière importante notre compréhension du cancer, d'alimenter des techniques de diagnostic et des traitements plus efficaces et, ultimement, d'améliorer la manière dont nous traitons les patients atteints d'un cancer. Il contribuera aussi à améliorer l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de la communauté scientifique canadienne.

« L'impact de la générosité d'Emmanuelle Gattuso et de Gary Slaight se fera ressentir pour des décennies », a dit Dr Kevin Smith, président et chef de la direction du University Health Network. « La recherche que ce don soutiendra contribuera à créer un monde plus en santé et jouera un rôle déterminant dans l'avancement de la vision de Le Princess Margaret, soit de vaincre le cancer de notre vivant. »

Dr Aaron Schimmer, directeur de l'institut de recherche du Princess Margaret Cancer Centre, scientifique principal, médecin traitant, et professeur à l'Université de Toronto spécialisé en leucémie, constate quotidiennement l'impact de cette approche audacieuse à la recherche. « La recherche axée sur la découverte est une exploration des possibles, c'est-à-dire des traitements et des résultats que nous n'avons pas encore imaginés. Des résultats novateurs se produisent lorsque des scientifiques peuvent aller ensemble au bout de leur curiosité au sein d'une communauté collaborative, appuyés par un accès à du financement à long terme sans affectation particulière, comme le Allan Slaight Breakthrough Fund. Et, par conséquent, cela soutient les patients que nous traitons chaque jour ainsi que leurs familles. »

En reconnaissance de ce don transformationnel, l'immeuble Princess Margaret Research Tower, situé au 101 College Street, sera renommé Allan Slaight Medical Innovation Labs et les scientifiques qui seront recrutés par l'entremise du Allan Slaight Breakthrough Fund seront connus sous le nom de scientifiques Allan Slaight.

Dans le but de promouvoir la collaboration en recherche axée sur la découverte dans le domaine du cancer, le Princess Margaret Cancer Centre lancera également le Allan Slaight Breakthrough Forum, un événement annuel réunissant les plus éminents scientifiques mondiaux en recherche sur le cancer pour discuter des prochaines découvertes dans le domaine du cancer et fournira annuellement un million de dollars en financement de recherche collaborative à d'autres chercheurs de pointe au Canada.

En 2013, Emmanuelle Gattuso et Allan Slaight ont donné 50 millions $ à la Princess Margaret Cancer Foundation. Le Gattuso Slaight Personalized Medicine Fund a mené à plusieurs découvertes cruciales en recherche et en traitement du cancer, dont un test sanguin simple pour détecter le cancer à ses stades les plus précoces.

Emmanuelle Gattuso et Gary Slaight espèrent que le don d'aujourd'hui appuiera la recherche axée sur la découverte et contribuera à accélérer des découvertes exceptionnelles dans le domaine du cancer.

À propos de la Princess Margaret Cancer Foundation

La Princess Margaret Cancer Foundation est le plus grand et le plus important organisme de bienfaisance au Canada dans le domaine du cancer. Cette fondation se consacre à recueillir des fonds pour le Princess Margaret Cancer Centre, l'un des cinq plus importants centres de recherche sur le cancer au monde, reconnu pour ses réalisations scientifiques novatrices et ses soins et traitements aux patients exceptionnels. Par le biais de la philanthropie, d'événements, de notre programme de loterie de pointe et d'initiatives de commercialisation, nous rendons possible le financement essentiel requis pour accélérer la recherche, l'éducation et les soins cliniques dans le domaine du cancer au profit des patients du Princess Margaret Cancer Centre au Canada et partout dans le monde. www.thepmcf.ca

À propos du Princess Margaret Cancer Centre

Le Princess Margaret Cancer Centre a acquis une réputation internationale en tant que chef de file mondial de la lutte contre le cancer et de la médecine personnalisée dans le domaine du cancer. Le Princess Margaret, l'un des cinq plus importants centres de recherche sur le cancer au monde, est membre du University Health Network (UHN), un réseau qui comprend également le Toronto General Hospital, le Toronto Western Hospital, le Toronto Rehabilitation Institute et le Michener Institute for Education. L'UHN est entièrement affilié à l'Université de Toronto. www.theprincessmargaret.ca

À propos de la Fondation Emmanuelle Gattuso

Établie en 2012 par Allan Slaight, la Fondation Emmanuelle Gattuso appuie les institutions culturelles et les établissements de soins de santé principalement de la région du Grand Toronto et porte une attention particulière aux personnes en situation d'itinérance et aux communautés stigmatisées ou défavorisées. Emanuelle Gattuso dirige la fondation avec le soutien de son directeur général, James Booty.

À propos de la Slaight Family Foundation

Pionnier de la radiodiffusion, leader de l'industrie musicale et grand philanthrope au Canada, Allan Slaight a créé la Slaight Family Foundation en 2008. Grâce à sa générosité, la fondation appuie de manière proactive des initiatives de bienfaisance dans les domaines des soins de santé, des jeunes à risque, du développement international, des services sociaux et de la culture. Son fils, Gary Slaight, dirige la Slaight Family Foundation.

