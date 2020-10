La Presse vend les Éditions La Presse au Groupe Fides

MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Presse annonce que Groupe Fides, détenu par COOPSCO, devient propriétaire des Éditions La Presse et agira avec l'autorisation de La Presse pour l'usage de sa marque en tant qu'éditeur de livres. Groupe Fides sera désormais responsable de l'opérationnalisation des activités de la maison d'édition et de son développement.

Cette transaction résulte de la volonté de La Presse de consacrer l'entièreté de ses ressources à sa mission qui est de produire et de mettre en valeur du contenu journalistique de qualité. « Dans ce contexte, nous souhaitions aller vers une solution nous permettant de poursuivre le rayonnement de la marque La Presse et de ses journalistes, grâce à un partenaire d'envergure solide et crédible », soutient Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse. « Ce changement de garde permettra d'assurer le développement des ÉLP à long terme et de contribuer ainsi au dynamisme de l'industrie du livre », ajoute-t-il.

« La ligne éditoriale des Éditions La Presse demeurera inchangée. Il s'agit d'une évolution naturelle pour la marque qui pourra ainsi continuer son développement en bénéficiant de l'expertise d'un groupe bien établi dans le milieu de l'édition depuis 80 ans et qui publie dans des domaines complémentaires aux nôtres », explique de son côté Jean-François Bouchard, qui devient directeur général du nouveau groupe d'édition composé de Groupe Fides et ÉLP.

« Cette entente avec une marque aussi prestigieuse, influente et réputée que La Presse est une excellente nouvelle pour nous. Elle permet au Groupe Fides de bénéficier d'un avantage concurrentiel unique grâce à la notoriété et à la visibilité des ÉLP, et de diversifier son offre », conclut André Gagnon, président de Groupe Fides.

À propos des Éditions La Presse

Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupations d'un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l'expertise de leurs auteurs, les publications de la maison d'édition s'illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par l'industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits, les livres jeunesse et les essais figurent à l'avant-plan.

À propos de Groupe Fides

Groupe Fides occupe une place unique dans le paysage éditorial du Québec. Avec près d'une quarantaine de publications par année dans des domaines aussi diversifiés que la littérature, les sciences humaines et l'enseignement postsecondaire, Fides gère depuis 1937 l'un des fonds les plus importants au pays et contribue de manière significative à la transmission de notre culture intellectuelle et littéraire. En 2010, la maison d'édition devient une filiale de COOPSCO, acteur important du milieu coopératif, et se divise en deux pôles éditoriaux : Fides éducation, destiné à l'enseignement collégial et universitaire; éditions Fides et Biblio Fides, destiné au grand lectorat.

À propos de La Presse

La Presse, média d'information francophone de référence au Canada, est une institution québécoise indépendante et à but non lucratif. Ses contenus se déclinent sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, application mobile et web). Lauréat de nombreux prix pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse se distingue par une couverture riche et diversifiée de l'actualité. Le quotidien est également reconnu pour ses séries et dossiers de fond ainsi que pour le large espace qu'il consacre aux débats.

