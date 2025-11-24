MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - La Presse annonce aujourd'hui avoir déposé une poursuite contre OpenAI, l'entreprise derrière le modèle d'intelligence artificielle générative ChatGPT, pour utilisation non autorisée de son contenu protégé par droit d'auteur. Cette démarche vise à obtenir reconnaissance et compensation pour l'utilisation de milliers d'articles de La Presse dans l'entraînement du modèle d'IA d'OpenAI, sans consentement ni rémunération.

« La mission de La Presse est d'offrir une information de qualité, gratuite et accessible pour tous. Pour garantir cette accessibilité, nous investissons des sommes importantes dans la production et la diffusion de contenus issus de la plus grande salle de rédaction francophone indépendante en Amérique du Nord », déclare Patrick Bourbeau, vice-président, Affaires juridiques. « Le droit d'auteur est la pierre angulaire qui permet à nos journalistes et à notre organisation à but non lucratif de financer un journalisme rigoureux et essentiel à la démocratie. »

Le succès commercial de la plateforme ChatGPT repose sur des actes de contrefaçon répétés, sans considération pour les droits de propriété intellectuelle de La Presse. OpenAI profite ainsi du contenu journalistique de La Presse et de nos investissements, sans assumer les coûts liés à la collecte, la rédaction et la publication de l'information. Le succès de ChatGPT n'aurait pas été possible sans l'utilisation non autorisée de nos ressources et celles d'autres médias.

« Dans une ère de désinformation, le journalisme indépendant et de qualité, comme celui de La Presse, est indispensable. En publiant des informations vérifiées, obtenues à la suite d'une démarche journalistique rigoureuse, nous permettons de distinguer les faits des fausses nouvelles. Face à la rapidité avec laquelle les informations erronées se propagent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes de nouvelles peu crédibles, ce type de journalisme agit comme un rempart contre la manipulation de l'information qui constitue l'une des menaces les plus sérieuses pour notre démocratie et ses institutions », poursuit Patrick Bourbeau. « Notre action est un signal clair : l'accès gratuit à l'information ne justifie pas le pillage de nos contenus à des fins commerciales. Nous considérons l'information de qualité comme un bien public, pour le public. Nous agissons aujourd'hui de façon proactive pour protéger la valeur de nos contenus, sans attendre un cadre réglementaire », conclut-il.

La démarche que La Presse annonce aujourd'hui s'inscrit dans la même lignée que celle entreprise par une coalition de médias canadiens, qui comprend CBC/Radio-Canada, The Globe and Mail, La Presse Canadienne, Postmedia et le Toronto Star. Leur poursuite a été déposée en novembre 2024 devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario. La poursuite intentée par La Presse a quant à elle été déposée devant la Cour supérieure du Québec.

À propos de La Presse

La Presse est un média d'information francophone de référence au Canada, entièrement indépendant et numérique. Évoluant dans une structure à but non lucratif, sa mission est d'offrir une information de qualité, gratuite et accessible à tous. Ses articles sont publiés quotidiennement dans une édition numérique pour tablettes, dans son application mobile et sur son site web. Ses différentes plateformes rejoignent près de 4 millions de lecteurs chaque mois. Lauréate de nombreux prix pour la qualité de ses contenus, La Presse se distingue par sa couverture riche et diversifiée de l'actualité, par ses enquêtes et dossiers de fond ainsi que par le large espace qu'elle consacre aux débats. Plus de 100 000 donateurs ont soutenu financièrement sa mission d'information depuis le lancement de son programme philanthropique en 2019. Pour en savoir plus, visitez info.lapresse.ca.

SOURCE La Presse

Michaël Majeau, Directeur, communications et image de marque, 514 285-7000 poste 7730, [email protected]