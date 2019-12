La Presse, la journaliste Rima Elkouri et le psychiatre Pierre Mailloux règlent leur litige en diffamation et pour violation d'une obligation de confidentialité

MONTRÉAL et TROIS-RIVIÈRES, QC, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - En avril 2016, le Dr Pierre Mailloux avait poursuivi La Presse et sa journaliste, Rima Elkouri, alléguant avoir été diffamé en raison de propos contenus dans une chronique qui, selon lui, l'accusait d'être raciste.

Quelques mois plus tard, à l'instigation de Pierre Mailloux, les parties ont entrepris des pourparlers de règlement qui ont donné lieu à la conclusion d'une entente confidentielle. En vertu de cette entente, La Presse acceptait de payer à monsieur Mailloux un montant « à titre de remboursement des frais engagés [par lui] pour les fins de la présente cause et dans le but de terminer la poursuite du présent litige ainsi que prévenir toute contestation à naître découlant des faits mentionnés dans ces procédures […] ».

Le 25 novembre 2016, dans le cadre de son émission radiophonique quotidienne à l'antenne de 106,9 FM Mauricie et au bulletin de nouvelles de ce poste, le Dr Mailloux a déclaré qu'il avait réglé son litige avec La Presse et madame Elkouri et qu'il avait obtenu un dédommagement, des excuses et le retrait de certains propos injustifiés.

La Presse et Rima Elkouri ont en conséquence intenté à leur tour des poursuites contre Pierre Mailloux, alléguant qu'il avait non seulement contrevenu à son engagement de confidentialité mais qu'il avait aussi dénaturé l'entente de règlement intervenue entre les parties. Or, La Presse et Rima Elkouri n'avaient aucunement reconnu avoir diffamé monsieur Mailloux et ne s'étaient pas excusés des propos diffusés à son sujet. Le montant visé ne visait qu'à rembourser les frais engagés par monsieur Mailloux et à éviter un procès.

Monsieur Mailloux avait à son tour réclamé des dommages-intérêts de La Presse et de madame Elkouri en raison de leurs réactions publiques à ses déclarations.

Le Dr Pierre Mailloux regrette avoir tenu sur les ondes à l'automne 2016 des propos qui révélaient en partie l'entente confidentielle de règlement conclue avec La Presse et madame Elkouri et qui pouvaient induire en erreur. À ce sujet, le Dr Mailloux a déclaré :

« C'est dans le feu de l'action d'une émission radiophonique et emporté par l'émotion du moment que je me suis laissé aller à répondre à mon co-animateur en révélant en partie l'entente de règlement confidentielle intervenue avec La Presse et madame Rima Elkouri et en l'interprétant librement et en ma faveur. »

Dans les circonstances, La Presse, madame Elkouri et le Dr Mailloux se désistent de leurs poursuites respectives.

