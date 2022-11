MONTRÉAL, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Ils font avancer le Québec, bousculent le statu quo, créent un monde meilleur grâce à leurs réalisations, leurs idées, leur engagement. Parmi plus de 400 candidatures soumises par les lecteurs, un jury formé par La Presse a sélectionné 15 vrais influenceurs du Québec. Ceux et celles, plus ou moins connus, qui exercent une influence positive et durable autour d'eux.

La Presse dévoile les 15 personnalités de son palmarès des vrais influenceurs 2022 (Groupe CNW/La Presse)

En créant la première édition du palmarès des personnalités qui influencent le Québec, La Presse s'engage à créer un rendez-vous et une tradition annuels. Pour François Cardinal, vice-président Information et éditeur adjoint, il est important pour une institution comme La Presse de faire connaître les personnalités influentes, rassembleuses, créatives et altruistes qui bâtissent un Québec meilleur. « Il est souvent question des influenceurs qui sévissent sur les réseaux sociaux. Or derrière ces personnes dont on parle beaucoup, mais dont on cherche parfois les accomplissements, se cachent de véritables influenceurs qui font avancer le Québec, qui inspirent, qui se servent de leur rôle et réputation pour nous tirer collectivement vers le haut. C'est eux que nous célébrons dans ce premier palmarès des vrais influenceurs ».

À la suite de l'appel à tous lancé par La Presse, les gens ont été nombreux à répondre et à soumettre des candidatures. Le jury, composé de Charles-Éric Blais-Poulin, Daphné Cameron, Marissa Groguhé, Rima Elkouri, Paul Journet et Alexandre Pratt de l'équipe de la rédaction de La Presse ainsi qu'Isabelle Lord, entrepreneure et auteure de livres de gestion dont L'influence durable, a lu, analysé et débattu sur les candidatures d'individus qui font grandir le Québec.

« Nous avons été enchantés par la qualité et le nombre de candidatures reçues, parmi lesquelles on trouve des gens de tous horizons. Nos lecteurs nous ont conduits sur la piste de personnalités plus ou moins connues, avec des profils très variés. La tâche du jury a été colossale! Je suis convaincue que cette première édition marquera le début d'un nouveau rendez-vous annuel incontournable et permettra aux lecteurs de mieux comprendre ce qui définit un influenceur et l'impact qu'il a sur la société qui l'entoure », a affirmé Mélanie Thivierge, directrice principale du développement stratégique et responsable du projet.

Les 15 personnes qui se sont le plus démarquées :

Farah Alibay , ingénieure en aérospatiale;

, ingénieure en aérospatiale; Sophie Brochu , présidente directrice‑ générale de Hydro-Québec;

, présidente directrice‑ générale de Hydro-Québec; Édith Cyr , directrice générale de Bâtir son quartier;

, directrice générale de Bâtir son quartier; Fady Dagher , chef de la police de Longueuil ;

, chef de la police de ; Boucar Diouf , biologiste, océanographe, auteur et humoriste;

, biologiste, océanographe, auteur et humoriste; Vincent Dumez , directeur des Partenariats communautaires, Faculté de médecine, à l'origine du concept « partenariat patient »;

, directeur des Partenariats communautaires, Faculté de médecine, à l'origine du concept « partenariat patient »; Stanley Février , artiste plasticien;

, artiste plasticien; Jean-Martin Fortier , agriculteur, à l'origine du mouvement des microfermes;

, agriculteur, à l'origine du mouvement des microfermes; Florence Olivia et Marie-Emmanuelle Genesse , à l'origine du signe de la main que l'on peut effectuer pour signaler sa détresse et combattre la violence conjugale;

, à l'origine du signe de la main que l'on peut effectuer pour signaler sa détresse et combattre la violence conjugale; Louise Gratton , fondatrice et présidente du Corridor Appalachien;

, fondatrice et présidente du Corridor Appalachien; Stéphanie Harvey , professionnelle des jeux vidéo et militante contre le sexisme au sein de la communauté;

, professionnelle des jeux vidéo et militante contre le sexisme au sein de la communauté; Viviane Lalande , vulgarisatrice scientifique, derrière la chaîne YouTube Scilabus;

, vulgarisatrice scientifique, derrière la chaîne YouTube Scilabus; Mathieu Nadeau-Vallée , scientifique qui combat la désinformation autour de la vaccination, de la pandémie et des mesures sanitaires sur les réseaux sociaux;

, scientifique qui combat la désinformation autour de la vaccination, de la pandémie et des mesures sanitaires sur les réseaux sociaux; Frantz Saintellemy , chancelier de l'Université de Montréal;

, chancelier de l'Université de Montréal; Stanley Vollant , chirurgien, professeur et conférencier innu.

Les journalistes Gabriel Béland, Stéphanie Bérubé, Émilie Bilodeau, Jean-Philippe Décarie, Catherine Handfield, Ariane Krol et Sylvain Sarrazin sont les auteurs des 15 portraits présentés dans cette première édition des vrais influenceurs sélectionnés par La Presse.

Pour en savoir plus sur les 15 personnalités, lisez le grand dossier, accessible sur toutes les plateformes de La Presse.

https://www.lapresse.ca/contexte/2022-11-27/palmares-2022/les-15-vrais-influenceurs.php

