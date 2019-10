La présidente de Cognibox devient le premier membre canadien du National Safety Council aux États-Unis

En tant que Canadienne francophone, Trépanier apporte une perspective unique au conseil d'administration du NSC. Trépanier a dirigé Cognibox en tant que présidente et chef de la direction pendant près de 20 ans. Plus tôt cette année, elle a changé de rôle pour devenir présidente et chef de la stratégie après avoir mené à bien un nouveau partenariat avec Georges Karam (un entrepreneur chevronné qui a fait sa marque dans le domaine des technologies de l'information), BDC Capital, Fondaction et W Investments Group. Ce changement s'inscrivait dans le cadre d'une nouvelle mission visant à stimuler la croissance de Cognibox sur le marché international et à l'affirmer en tant que leader mondial de la gestion des risques et de la conformité des sous-traitants.

Pour Trépanier, la possibilité de contribuer à la communauté nord-américaine de la santé et sécurité au sein du conseil d'administration du NSC est importante. "Je me réjouis à l'idée de mettre à contribution mon expérience chez Cognibox pour aider le National Safety Council à atteindre ses objectifs", déclare Chantal Trépanier. "Mettre l'accent sur la sécurité fait partie intégrante de ce que nous faisons chez Cognibox, et c'est pourquoi j'ai hâte de rejoindre le conseil d'administration de la NSC. Ensemble, nous allons promouvoir et défendre la sécurité au travail, sur la route et à la maison."

Chantal Trépanier, M.Ed, est une dirigeante d'entreprise reconnue, ayant remporté le Prix Femmes d'Affaires du Québec 2013 dans la catégorie Entrepreneure Grande Entreprise, et le Prix PDG de l'année Investissement Québec 2015. Elle est à l'origine de l'évolution technologique qui a conduit à la création du logiciel Cognibox, principal moteur de la croissance de l'entreprise.

"Nous sommes très heureux que Chantal se joigne au conseil d'administration du NSC", a déclaré Lorraine Martin, présidente et chef de la direction du National Safety Council. "Les contributions de Chantal à la santé et à la sécurité, tant au Canada qu'en Amérique du Nord, sont bien connues. Son expertise dans l'enseignement de l'excellence en sécurité des adultes, combinée à ses connaissances en santé et sécurité, font de Chantal un excellent choix. L'équipe du NSC est ravie d'apprendre de Chantal et de travailler avec elle."

"Bien que le NSC soit en activité depuis plus d'un siècle, c'est la première fois que nous aurons un Canadien au sein de notre conseil d'administration", a déclaré Andrew Johnson, président du conseil d'administration du National Safety Council. "Nous sommes ravis que Chantal apporte cette précieuse perspective à notre conseil."

Le mandat de Trépanier a débuté le 8 septembre et se terminera en octobre 2021.

À PROPOS DE COGNIBOX

Leader dans la gestion du risque et de la conformité des sous-traitants, Cognibox propose l'une des solutions les plus complètes et flexibles sur le marché. Plus de 250 clients en Amérique du Nord utilisent Cognibox afin de gérer les risques liés à la sous-traitance spécifiques à leur secteur d'activité. Sa solution combine à la fois l'expertise, le logiciel, la formation et un service complet d'impartition, incluant le soutien administratif. Notre livre blanc récemment publié offre un aperçu approfondi de la solution Cognibox et détaille les meilleures pratiques pour gérer la conformité des sous-traitants d'une manière efficace, sécurisée et rentable. La communauté Cognibox compte aujourd'hui plus de 200 000 membres -- sous-traitants et employés de sous-traitants -- ce qui permet aux donneurs d'ordres de travailler avec les sous-traitants et fournisseurs les plus performants de l'industrie dans les domaines de la santé et sécurité au travail, de l'environnement, du développement durable, de la qualité et de la conformité règlementaire. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.cognibox.com.

À PROPOS DU NATIONAL SAFETY COUNCIL

Depuis plus de 100 ans, le National Safety Council est le principal défenseur de la sécurité au pays, contribuant à rendre les lieux de travail presque dix fois plus sûrs que tout autre endroit où nous passons notre temps. Aujourd'hui, le National Safety Council travaille à réduire les risques au travail, dans les foyers et les collectivités, et sur la route. Grâce au leadership, à la recherche, à l'éducation et à la défense des droits, et avec le soutien de nos membres, bénévoles, donateurs et partenaires communautaires, la mission du NSC est d'éliminer les décès évitables au cours de notre vie. Le National Safety Council gère également le Campbell Institute, le centre mondial d'excellence pour l'environnement, la santé et la sécurité. www.nsc.org/

