La préservation du paysage agricole de Boucherville renforcée

BOUCHERVILLE, QC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - La Fiducie agricole UPA-Fondaction est heureuse d'annoncer l'acquisition d'une terre agricole de 19 hectares à Boucherville en vue d'en préserver la vocation à perpétuité.

« Malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et les mécanismes de planification municipale, les terres en périphérie de Montréal sont assurément menacées par l'expansion de la zone urbaine et les usages non agricoles. D'ailleurs, cette terre est traversée par l'autoroute 132 qui relie Boucherville à Varennes. L'inclusion de cette propriété dans le patrimoine de la Fiducie agricole UPA-Fondaction renforce sa protection », selon sa présidente, Mme France Perreault.

Cette acquisition n'aurait pu être possible sans le concours de son ancien propriétaire, feu Philippe Pouchain, qui a accepté de céder cette propriété à sa valeur marchande agricole plutôt qu'à un prix spéculatif normalement exigé par les propriétaires misant sur un éventuel changement de zonage.

Ainsi, M. André Lussier, dont la famille cultive ce secteur depuis des décennies, pourra poursuivre ses activités sur cette propriété.

La Fiducie agricole UPA-Fondaction est un organisme de bienfaisance ayant pour mission de préserver la vocation agricole des terres du Québec, d'en favoriser leur mise en valeur par des activités agricoles respectueuses de l'environnement et la location à des agricultrices et agriculteurs locaux. Le patrimoine détenu par cette fiducie est administré en vue de répondre au besoin de souveraineté alimentaire de la société québécoise et ses fiduciaires n'ont aucun droit de propriété sur les terres acquises. Davantage d'informations sont disponibles sur le site fiducieagricole.com.

Au cours des prochaines années, d'autres terres seront intégrées au patrimoine de cette fiducie selon la volonté de leurs propriétaires en vue de préserver l'agriculture, à Boucherville comme ailleurs au Québec.

SOURCE Fiducie agricole UPA-Fondaction

Sources : Marc-André Côté, directeur général de la Fiducie agricole UPA-Fondaction, 514 378-6543 | [email protected]