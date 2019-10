La présentation de drogue nouvelle de Medicago passe à l'étape de l'examen scientifique par Santé Canada : Un pas important pour Medicago vers la commercialisation de son vaccin innovant

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Medicago, entreprise de biotechnologie et chef de file mondial dans le développement et la production de vaccins sur plante, dont le siège social est à Québec, annonce aujourd'hui que Santé Canada a accepté aux fins d'examen scientifique la Présentation de Drogue Nouvelle (PDN) de son vaccin antigrippal recombinant quadrivalent à particules pseudo-virales (PPV) produit sur plante.

« C'est une étape importante vers la commercialisation », a déclaré le Dr Bruce Clark, président et chef de la direction de Medicago. « L'approbation de notre demande nous permettra d'offrir un vaccin antigrippal innovant, qui met à profit la capacité métabolique naturelle des plantes. Ce nouveau vaccin proposera une solution de rechange aux vaccins homologués actuels afin d'aider à prévenir la grippe saisonnière », a-t-il ajouté. Selon l'évaluation de Santé Canada, le nouveau vaccin de Medicago pourrait être offert avant la saison grippale de 2020-2021 au Canada.

Développée à Québec, la technologie de Medicago utilise des plantes naturelles et non transgéniques comme des usines miniatures pour produire efficacement des protéines recombinantes permettant de générer les PPV contenues dans le vaccin. Cette technologie réduit le risque de mutations virales possibles avec certains autres systèmes de production qui risquent de nuire à l'efficacité du vaccin. Les PPV imitent la taille et la forme du virus. Elles sont non infectieuses puisqu'elles n'ont pas le matériel génétique nécessaire pour se reproduire. Le programme de développement de Medicago comprend également un vaccin antigrippal pandémique et un vaccin antigrippal universel expérimentaux.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tous les ans, les épidémies de grippe provoquent de 3 à 5 millions de cas de maladie grave et environ 290 000 à 650 000 décès dans le monde. Au Canada, les autorités indiquent que la grippe et la pneumonie figurent parmi les dix principales causes de décès et engendrent 12 200 hospitalisations et 3 500 décès chaque année.

En 2018, Medicago a amorcé la construction d'une nouvelle usine de fabrication de 245 millions de dollars à Québec, qui comprendra des installations de recherche et développement ainsi que des installations de production. Cette nouvelle usine de fabrication viendra compléter l'unité de production commerciale de Durham, en Caroline du Nord. Elle produira annuellement jusqu'à 50 millions de doses supplémentaires de vaccins quadrivalents contre la grippe saisonnière.

Medicago est une société biopharmaceutique comptant plus de 450 employés au Canada et aux États-Unis. La mission de Medicago est d'améliorer la santé dans le monde grâce à ses technologies innovantes à base de plantes et de répondre rapidement aux nouveaux problèmes mondiaux en matière de santé.

