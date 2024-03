La première pierre d'un grand projet de résilience urbaine

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Agriculture du coin est fière de vous annoncer l'ouverture officielle de sa première boutique à vocation éducative le 23 mars 2024, situé au 235 Laurier Ouest à Montréal. Cette première étape fait partie d'un projet plus grand qui a pour mission de renforcer la résilience des centres villes.

''Sensibiliser les citadins à l'autonomie alimentaire et à l'agriculture 12 mois par année chez eux, voici le but de cet espace'' Daniel Feinglos, Président.

Image de la boutique (Groupe CNW/Agriculture du coin)

Afin de renforcer les centres villes d'aujourd'hui avec la technologie agricole de demain, Agriculture du coin a choisi 3 axes : L'éducation, la production aquaponique et la revente directe de cette production.

1) L'axe éducatif est couvert par notre boutique située dans le Mile-End. Nous y trouvons plus de 200 livres encourageant la résilience urbaine et l'autonomie alimentaire, des équipements d'agriculture hydroponique de toutes tailles, des kits pour faire soi-même son kombucha, ses ferments ou son fromage, une multitude d'ateliers pour apprendre en groupe, ainsi que des jeux éducatifs pour les enfants. Notre objectif est de proposer une variété d'outils très large pour sensibiliser un maximum de personne de tout âge.

''Maintenant que nous avons un espace ouvert, nous allons pouvoir propager notre mission de sensibilisation à l'extérieur de notre boutique!'' Philippe Réaud, Directeur des opérations.

Dossier de presse

2) L'axe de production sera couvert par la création d'une ferme aquaponique sur la rue Parc à 300 mètres de la boutique. Cette partie du projet représente notre volonté d'intégrer au tissu urbain une ferme produisant de la verdure et des protéines pour et par les citadins. Cette ferme se développera au sein de 2 bâtiments existants, tout en conservant les logements actuels. La production annuelle estimée est de 7 tonnes d'ombles chevaliers et de 12 tonnes de verdure.

3) L'axe de la revente direct se fera par le biais d'une épicerie et café. Des plats préparés à base des produits issus de la ferme (aquaponique) seront proposés pour une consommation sur place ou à emporter.

SOURCE Agriculture du coin

Renseignements: Veuillez contacter : Philippe Réaud, [email protected]