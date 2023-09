Le territoire de pêche automnale comprend maintenant les eaux adjacentes à la communauté, que le Canada considérait auparavant comme non réglementées.

LISTUGUJ, QC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Chaque automne, la Première Nation Mi'gmaq de Listuguj (« Listuguj ») exerce son droit de pêcher en vertu de traités de paix et d'amitié. Cet automne, la zone de pêche s'agrandit. Depuis 20 ans, Listuguj pêche dans la zone de pêche du homard (ZPH) 21B, dans la Baie des Chaleurs. À compter du 30 septembre, Listuguj pourra également pêcher plus à l'ouest, dans les eaux adjacentes à la communauté qui, jusqu'à maintenant, n'étaient considerées comme pas réglementées par le ministère des Pêches et des Océans (MPO).

« La réconciliation exige un accès accru des Premières Nations aux ressources », a déclaré Scott Martin, Chef du Gouvernement Mi'gmaq de Listuguj. « Cette nouvelle possibilité de pêche communautaire est un pas dans la bonne direction. Cela signifie qu'environ une douzaine autres familles auront la chance de se rendre sur l'eau, d'exercer leurs droits et de subvenir à leurs besoins. »

Pendant des générations, le Canada a nié les droits issus de traités de Listuguj. En 2021, Listuguj et le Canada ont signé une entente de réconciliation des droits en vertu de laquelle le ministre des Pêches et des Océans doit respecter les droits issus de traités de Listuguj et reconnaitre les lois autochtones de cette Première Nation dans le domaine de la pêche.

Listuguj dispose de sa propre loi qui régit ses activités de pêche au homard, la Listuguj Lobster Law. La pêche est surveillée par l'organisme d'application de la loi de la communauté, les Rangers Mi'gmaq. La gouvernance des pêches et l'application de la loi sont coordonnées avec le MPO dans le cadre du processus établi par l'entente de réconciliation des droits.

Cette année, la pêche au homard automnale de Listuguj est en pleine expansion. En plus de la période de pêche habituelle de deux semaines de Listuguj dans la ZPH 21B, des activités de pêche communautaire à petite échelle auront lieu dans les eaux à l'ouest de la ZPH 21B, au nord de la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick, et à l'est du pont J.C. Van Horne à l'embouchure de la rivière Restigouche. Certains membres désignés de la communauté pêcheront en utilisant jusqu'à cinq casiers au moyen d'embarcations de plaisance. Conformément à leurs droits issus de traités de pêcher pour en tirer une subsistance convenable, les membres de la communauté pourront décider eux-mêmes comment utiliser leurs prises, que ce soit à des fins alimentaires, sociales, rituelles ou commerciales.

Pour obtenir le nouveau permis, Listuguj a élaboré un plan de pêche axé sur la conservation pour la croissance de ses activités de pêche en vertu de la Listuguj Lobster Law. Ensuite, en collaboration avec le MPO, il a été décidé que le Canada autoriserait la pêche au moyen d'un permis expérimental pour la nouvelle zone en vertu de la Loi sur les pêches. De plus, Listuguj et le MPO ont revu leur protocole d'application de la loi pour assurer la coordination entre les Rangers Mi'gmaq et les agents des pêches du MPO.

« La conservation est primordiale », a déclaré le chef Scott Martin. « Comme il est tout aussi important de veiller à ce que les Premières Nations obtiennent leur juste part des activités de la pêche. Cela veut dire que nous devons trouver des façons créatives d'accroître l'accès. Notre pêche automnale est un excellent exemple de la façon d'y parvenir. »

La population de homard de la Gaspésie est en bonne santé, avec des débarquements records.

La nouvelle période de pêche au homard automnale de Listuguj se déroulera du 30 septembre au 14 octobre 2023.

