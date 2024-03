La Première Nation des Innus de Pessamit se rassemble pour parler caribou

PESSAMIT, QC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le premier salon du caribou, Uauilatau atiku! Parlons caribou!, aura lieu ce jeudi 21 mars à Pessamit, au Centre communautaire

Ka Mamuitunanut. Cet événement inédit, organisé par le secteur Territoire et Ressources du Conseil des Innus de Pessamit, se tiendra toute la journée de 11h à 20h et sera l'occasion d'échanger sur Atiku - le caribou, à travers un parcours de plusieurs kiosques, animés par des experts de la communauté et nos partenaires. Le salon se veut un événement rassembleur, orienté vers le partage et un moment de réflexion pour notre Nation.

"Ce sera l'occasion de partager avec l'ensemble de la communauté le travail que nous effectuons avec nos partenaires depuis des années pour la sauvegarde du caribou et de l'intégrité de nos forêts, mais aussi d'échanger et de sensibiliser nos jeunes à la survie de notre identité culturelle dont le caribou est un symbole essentiel", souligne Jérôme Bacon St-Onge, vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit.

"Nous souhaitons également offrir aux ainés un espace où partager aux nouvelles générations l'importance de cette espèce et de la protection de son habitat. C'est notre préoccupation face à l'avenir du caribou qui motive notre Conseil à rassembler l'ensemble de la communauté autour de ce thème névralgique", ajoute-t-il.

L'urgence d'agir pour la sauvegarde du caribou et de la culture innue

Depuis déjà plusieurs années, les Innus de Pessamit collaborent avec divers groupes environnementaux et experts scientifiques afin d'assurer le suivi du caribou sur notre Nitassinan, le territoire ancestral. Pourtant, malgré les alertes lancées et notre mobilisation constante, les taux de perturbations et l'empreinte de l'industrie dans l'habitat essentiel du caribou forestier ne cessent de croître, réduisant ainsi de jour en jour nos probabilités de maintenir l'espèce, ainsi que le lien fondamental qui nous unit à Atiku.

En 2020, nous avons pourtant proposé la mise en place d'une aire protégée d'initiative autochtone au Pipmuakan, un des derniers secteurs comportant des habitats propices au caribou dans le sud de notre territoire. Cette solution permettrait justement de protéger efficacement autant l'habitat du caribou que le patrimoine culturel innu.

Pendant ce temps, alors que le gouvernement du Québec s'est engagé à soutenir le leadership autochtone en conservation, la stratégie Caribou, elle, accuse retard sur retard et les coupes forestières continuent d'avancer. Nous attendons toujours des actions concrètes du gouvernement.

"Cela fait déjà près de 3 ans que nous avons officialisé le dépôt d'un projet d'aire protégée pour le territoire du Pipmuakan. Les sites prioritaires y sont déjà identifiés et sont connus du gouvernement pour la sauvegarde de l'espèce. Maintenant, ce sont des actions concrètes que nous souhaitons ainsi qu'une réelle volonté politique de sauver le caribou et de soutenir la sauvegarde de la culture innue." Marie-Hélène Rousseau, ingénieure forestière pour le secteur territoire et ressources des Innus de Pessamit.

Ce premier forum Uauilatau atiku! Parlons caribou! démontre une fois de plus l'intérêt et l'engagement de la communauté de Pessamit et des acteurs du milieu pour la sauvegarde du caribou sur notre territoire ancestral.

SOURCE Conseil des Innus de Pessamit

Renseignements: Marie-Hélène Rousseau, Secteur Territoire et Ressources, Conseil des Innus de Pessamit, [email protected], Tél. : 418 567-3132