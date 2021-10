La Première Nation des Innus de Pessamit se mobilise pour la protection des forêts et de son identité culturelle

PESSAMIT, QC, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - En lien avec La Grande Marche pour la protection des forêts1, notre Première Nation a tenu une marche symbolique dans la communauté hier afin de souligner l'importance de la forêt et du rôle fondamental qu'elle joue dans notre culture et notre identité.

Une marche rassembleuse

L'évènement Mamu tshishpeuatetau minashkuau mak ilnu aitun : Ensemble pour la protection des forêts et de l'identité innue a attiré près de 300 personnes qui ont marché avec les élèves des écoles Nussim et Uaskaikan. Monsieur Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, ainsi que plusieurs groupes environnementaux, tels que la SNAP Québec, et groupes régionaux, tels que la RMBMU, étaient présents en appui à la communauté.

« Nous sommes très fiers de nos jeunes qui ont participé avec enthousiasme à cet évènement et sommes reconnaissants envers les gens de l'extérieur qui se sont joints à nous, afin de souligner ensemble l'importance de protéger et de gérer sainement la forêt pour y préserver sa biodiversité et notre culture » souligne Jean-Marie Vollant, Chef du Conseil des Innus de Pessamit.

Le Pipmuakan, un territoire à protéger de toute urgence

« À ce chapitre, il y a urgence d'agir afin de protéger notre Nitassinan, tout particulièrement, le secteur Pipmuakan. Ce dernier abrite une population de caribou qui lutte présentement pour sa survie » s'inquiète Monsieur Vollant.

Le rapport d'inventaire de cette population, déposé à l'automne 2020 par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, indique « que la population est dans un état extrêmement précaire et que sa capacité d'autosuffisance est peu probable dans les conditions actuelles ».

« Bien que le gouvernement reconnaît la précarité de cette population, ce dernier tarde à agir pour son rétablissement » déplore Jérôme Bacon St-Onge, vice-chef du Conseil des Innus de Pessamit.

« Cette lenteur à intervenir pour la protection d'atiku, nous impacte directement. Il en va de notre survie culturelle » ajoute le vice-chef, exaspéré par la situation.

Le caribou forestier est d'une importance fondamentale pour les Innus. Il est un symbole clé de notre culture et de notre identité, et son déclin engendre des pertes culturelles inestimables. Son déclin nous envoie aussi le signal d'alarme que notre biodiversité, tout comme notre identité culturelle, sont en danger.

Déposé au gouvernement du Québec à l'automne 2020, le projet d'aire protégée Pipmuakan vise justement à protéger l'habitat du caribou et le patrimoine culturel innu. Ce projet d'initiative autochtone fait pourtant partie de la centaine de projets qui ont été délaissés dans l'atteinte de la cible de 17% d'aires protégées. Tandis que le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs travaille à l'élaboration d'une Stratégie pour la protection du caribou forestier, le Conseil des Innus de Pessamit attend d'y voir la proposition d'aire protégée Pipmuakan pleinement intégrée.

La mobilisation ne fait que commencer

Le combat pour la protection du caribou et de la biodiversité est celui de plusieurs Premières Nations au Québec, ainsi que celui de la population québécoise.

« Nous avons fait assez de compromis. Nous appelons toutes les Premières Nations, les Québécois et les Québécoises à se mobiliser avec nous pendant les jours, les semaines et les mois à venir pour la protection de nos forêts et de la culture innue » lance Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador.

De plus, le Conseil des Innus de Pessamit n'écarte pas la possibilité d'emprunter la voie juridique pour se faire entendre.

Une délégation du Conseil des Innus de Pessamit sera présente à Québec demain le 16 octobre pour le rassemblement de La Grande Marche pour la protection des forêts. Elle invite ses membres et toute la population à y participer.

