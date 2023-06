SINGAPOUR, le 29 juin 2023 /CNW/ - Récemment, lors du Mofunland Cruise Open 2023 commandité par GANCUBE, Yiheng Wang, un jeune Chinois de 9 ans et membre de l'équipe GAN GURUS, a établi un nouveau record mondial lors de l'épreuve de cube 3x3 avec un temps moyen de 4,48 secondes.

La plus récente réalisation de Yiheng est son deuxième record mondial en trois mois, après son précédent record de 4,69 secondes le 12 mars. Yiheng suit les traces de son coéquipier Feliks Zemdegs, qui a réussi à dépasser son propre record dans un laps de temps aussi court.

1

Le club GAN GURUS, composé de joueurs de cube d'élite, a été formé par la marque de cube de premier plan GANCUBE et comprend Tymon Kolasiński, Ruihang Xu, Matty Hiroto Inaba et Leo Borromeo.

Au cours de ses 50 ans d'existence, le matériel de fabrication de cubes a subi de nombreux changements révolutionnaires. GANCUBE, un chef de file de la technologie et de l'innovation en matière de cube, utilise des concepts structuraux de pointe, des technologies légères et magnétiques, et un savoir-faire novateur pour créer des cubes de vitesse au niveau des athlètes qui répondent aux exigences rigoureuses des compétitions extrêmes.

Pour citer un exemple, le GAN12 Maglev utilisé par Yiheng est un cube de lévitation magnétique introduit par GANCUBE en 2021. Ce cube professionnel phare a gagné en popularité auprès d'éminents joueurs de cube de vitesse, comme Feliks Zemdegs, Yiheng Wang, Tymon Kolasiński et Ruihang Xu, qui comptent sur lui pour des événements compétitifs et des séances de formation.

Fondée en 2014 par le célèbre joueur de cube de vitesse professionnel Ganyuan Jiang, GANCUBE a établi une clientèle fidèle dans les huit chiffres qui apprécie les technologies innovantes de la marque et sa valeur extraordinaire. Grâce à de nombreux brevets technologiques, l'entreprise est un chef de file dans l'avancement et l'innovation de la technologie des cubes de vitesse grâce à ses produits phares, année après année.

GANCUBE est en train de mettre au point le cube de vitesse phare de nouvelle génération, qui devrait être accessible aux utilisateurs du monde entier cet automne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2141457/1.jpg

