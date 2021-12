« L'île Corona est sans précédent. En tant que marque profondément liée à la nature, nous voulions respecter et célébrer l'environnement naturel qui fournit nos ingrédients complètement naturels, a déclaré Felipe Ambra, vice-président mondial de Corona. Aujourd'hui plus que jamais, les gens ont besoin de renouer avec le plein air en toute sécurité. Nous invitons les gens du monde entier à conjuguer éducation et tourisme responsable. Nous espérons que lorsque les visiteurs rentreront chez eux, ils seront retombés amoureux de la nature et auront retrouvé l'énergie nécessaire pour devenir de meilleurs citoyens du monde dans leurs communautés. Lorsque les gens sont amoureux de quelqu'un ou de quelque chose, ils font toujours de leur mieux pour le protéger - c'est notre objectif avec l'îÎe Corona. »

En tant que bière née à la plage, Corona est brassée avec des ingrédients complètement naturels : eau, orge, maïs ou riz et houblon. L'environnement naturel et l'expérience des visiteurs de l'île Corona sont un prolongement direct de la marque. La grande majorité des gens passent leur temps à l'intérieur et cette expérience fait sortir les visiteurs de leur monotonie quotidienne, les aidant à coexister dans la beauté naturelle. L'intention derrière cette expérience holistique est de se déconnecter pour se reconnecter.

Une fois sur l'Île, les visiteurs auront l'occasion de se déconnecter des facteurs de stress quotidiens et d'ancrer leur séjour tout compris d'une semaine à l'aide de points de contact éducatifs immersifs axés sur la consommation consciente et un mode de vie durable. Les exemples d'activités proposées peuvent comprendre des ateliers sur la vie sans plastique, des méditations guidées sur les sons naturels de l'Île, suivis d'une visite à une ferme sur place qui fournit les ingrédients locaux de l'Île. Les visiteurs pourront également se détendre en harmonie avec la nature grâce à une conception écoconsciente et à une programmation culinaire inspirée de l'environnement organique de l'endroit. L'Île offre des plages relaxantes, des enclaves botaniques luxuriantes et des eaux bleues cristallines pour que les visiteurs puissent en profiter et tomber amoureux de la nature.

Le nombre de visiteurs sera strictement limité dans le cadre des efforts de Corona pour s'assurer que l'Île fonctionne avec une empreinte environnementale minimale. L'accès à l'île Corona sera offert de la façon suivante :

· Les résidents des pays suivants* ont la possibilité de gagner un voyage tout inclus à l'île Corona en 2022. Chaque pays aura son propre mécanisme de participation au tirage au sort, qu'il s'agisse de gagner des milles en achetant des produits, en collectant des timbres ou en trouvant un billet d'or.

· Ce mardi, une vente aux enchères mondiale organisée par CharityBuzz offrira à un gagnant et à neuf visiteurs une expérience exclusive sur une île privée. Le grand prix comprend un séjour tout inclus d'une semaine sur l'île Corona en 2022. La vente aux enchères profitera à Oceanic Global et sera réservée aux résidents non américains.

En plus de vérifier les réalisations en matière de développement durable de l'île Corona, Oceanic Global fournira également des conseils précieux pour créer des activités éducatives intéressantes qui attirent l'attention sur la pollution plastique, la protection des écosystèmes et la conservation globale des océans. L'équipe d'accueil et les visiteurs de l'Île suivront également la formation d'Oceanic Global sur le développement durable et les pratiques exemplaires opérationnelles, conformément aux critères énoncés dans le Blue Standard.

« Nous sommes fiers de nous associer à Corona Global pour renforcer l'engagement continu de la marque envers le développement durable grâce à ses efforts avec l'île Corona, a déclaré Lea d'Auriol, fondatrice d'Oceanic Global. En mettant en œuvre le Blue Standard, l'île Corona démontre le potentiel des entreprises à créer un impact tangible et à fonctionner en équilibre avec le monde naturel. Nous sommes ravis de vérifier et de célébrer les réalisations de Corona en matière de développement durable sur l'île Corona, ainsi que de former les visiteurs et le personnel sur les pratiques et les comportements responsables qu'ils peuvent adopter au-delà de leur séjour. »

L'île Corona s'inscrit dans la continuité de l'engagement permanent de Corona en faveur du développement durable et de la conservation des océans. Corona a une histoire légendaire d'aide à la protection du paradis, ayant travaillé avec plus de 68 000 bénévoles pour réaliser plus de 1 400 opérations de nettoyages, nettoyant plus de 44 millions de mètres carrés de plage dans le processus. Ils ont dépassé leur engagement de 2017 de protéger 100 îles d'ici 2020 et ont protégé près de 250 îles à ce jour. Plus tôt cette année, la marque a franchi une étape importante en récupérant plus de plastique qu'elle n'en rejette, soit une empreinte des matières plastiques nettes zéro à l'échelle mondiale. En 2021, Corona a annoncé un projet pilote en Colombie de six paquets contenant de la paille d'orge excédentaire comme solution de rechange aux emballages en plastique et continue de mettre l'accent sur la conception de produits pour réduire le plastique de leur chaîne d'approvisionnement.

*Les pays éligibles comprennent : L'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, la République dominicaine, l'Équateur, le Guatemala, le Paraguay et le Pérou.

À propos de Corona

Née au Mexique, Corona est la principale marque de bière du pays, la bière mexicaine la plus populaire au monde, exportée dans plus de 180 pays. Corona est une pionnière dans l'industrie de la bière, car elle a été la première à utiliser une bouteille transparente qui met en valeur sa pureté et sa haute qualité aux yeux du monde. L'œuvre d'art trouvée sur la bouteille est peinte, ce qui souligne notre engagement envers la qualité dans nos emballages et notre patrimoine mexicain. Aucune bière Corona n'est complète sans le citron vert. En ajoutant naturellement du caractère, de la saveur et du rafraîchissement, le rituel du citron vert fait partie intégrante de l'expérience unique de Corona. La marque est synonyme de plage et célèbre le plein air. Elle invite les gens à prendre une pause, à se détendre et à profiter des plaisirs simples de la vie. Corona s'est engagée à réduire les matières plastiques. Elle a dépassé sa mission de protection de 100 îles avant 2020 et continue de déployer des efforts constants de nettoyage à l'échelle mondiale.

À propos d'Oceanic Global

Fondée en 2016 par Léa d'Auriol, Oceanic Global (OG) nous incite à nous soucier profondément de l'océan et propose des solutions pour le protéger. L'organisme international sans but lucratif met en lumière la relation essentielle de l'humanité avec l'océan et donne aux individus, aux communautés et aux industries les moyens de créer des changements positifs. Oceanic Global crée des expériences éducatives, offre des conseils sur les opérations durables et mobilise les communautés locales pour produire des effets mesurables pour notre bien-être collectif. En 2020, Oceanic Global a lancé la Blue Standard (Blue), une norme intersectorielle unique en son genre qui établit une responsabilité universelle pour un leadership d'entreprise durable et qui permet aux industries et aux entreprises de toutes les tailles d'atteindre un impact mesurable qui protège notre planète bleue. Oceanic Global est basée à Brooklyn, dans l'État de New York, avec des centres internationaux et des bases de bénévoles à New York, Londres, Los Angeles, Barcelone, Tulum et Hong Kong. Reflétant sa portée mondiale, l'organisme est en outre le partenaire officiel sans but lucratif de la Journée mondiale des océans des Nations Unies depuis 2019. #CareDeeply | www.oceanic.global

