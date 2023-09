LA PREMIÈRE LIVRAISON DE LITHIUM AUGMENTE LES REVENUS DU COMPLEXE LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD

La première expédition d'environ 20 500 tonnes métriques humides ( wet metric tons - WMT ) de concentré de spodumène de lithium génère les premiers revenus en espèces du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN).

Environ 30 000 tonnes métriques de concentré sont entreposées au port et disponibles pour les prochaines expéditions.

Le chargement de la première cargaison à destination de Piedmont Lithium est prévu pour septembre 2023.

L'augmentation des activités à LAN progresse, avec des progrès substantiels sur les nouvelles initiatives de projet

LA MOTTE, QC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium québécois Sayona a annoncé aujourd'hui la réception des premières recettes en espèces résultant des opérations du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) au Québec, à la suite de l'expédition inaugurale de concentré de spodumène sur le marché international du lithium. LAN est détenu conjointement par Sayona (75 %) et Piedmont Lithium (25 %).

Le paiement initial en espèces (90 % de la valeur de la cargaison) a été reçu par Sayona pour sa première expédition d'environ 20 500 WMT (19 200 dry metric tons - DMT) de concentré de spodumène, qui a été vendu par l'intermédiaire d'une grande société commerciale. Le solde du paiement (10 % de la valeur de la cargaison) sera reçu par la société lorsque les analyses et les poids définitifs seront disponibles, après l'arrivée du navire AAL Moon à sa destination, prévue pour la fin du mois de septembre. Les « WMT » sont indiqués à des fins de gestion des stocks, tandis que les « DMT » sont la mesure du tonnage résultant des ventes de concentrés.

Le paiement initial en espèces a été déterminé selon les indices de prix du spodumène disponibles publiquement, comme convenu avec le client, et reflète l'équivalent en dollars américains à la date de l'entente (1er août 2023). Les prix de vente moyens réalisés seront divulgués dans le cadre des rapports trimestriels réguliers de Sayona, à partir du rapport trimestriel de septembre 2023. La teneur expédiée du spodumène était de 5,35 % Li 2 O et a été ajustée par rapport à la norme de 6,0 % Li 2 O citée par les indices.

Le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de Sayona s'élevait à 224 millions de dollars canadiens au 31 août 2023. Comme aucun autre encaissement de la part des clients de Sayona n'est prévu en septembre 2023, Sayona s'attend à ce que le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la fin du trimestre de septembre soit inférieur à celui du 31 août 2023. Les paiements des clients pour les ventes supplémentaires du concentré de spodumène comptabilisés en septembre seront reçus par Sayona au cours du prochain trimestre fiscal (T2 de l'exercice 2024).

Environ 30 000 tonnes de concentré de spodumène sont présentement entreposées au port, ce qui est suffisant pour approvisionner Piedmont Lithium avec sa première cargaison d'environ 15 000 tonnes, qui doit être chargée en septembre (la date est à confirmer). Sayona recevra un paiement en espèces de Piedmont Lithium pour sa cargaison dans le cadre de l'accord d'achat, dans les conditions commerciales prévues, dès la fin du chargement au port. L'inventaire portuaire actuel plus le volume de produit supplémentaire positif provenant de la production minière seront suffisants pour une prochaine cargaison vers la fin septembre/octobre 2023 (les dates sont à confirmer).

L'augmentation de la cadence des opérations la mine et de l'usine de traitement de LAN continue de bien progresser, l'accent étant mis sur l'optimisation du processus de production. Une panne récente du broyeur a entraîné une perte de production de quatre jours, mais l'usine a été remise en service rapidement et fonctionne normalement depuis. Sayona revoit actuellement ses prévisions de production et de ventes à la lumière des résultats de cette hausse de cadence et de l'impact des processus d'amélioration. La teneur du concentré de spodumène de LAN est en moyenne de 5,5 % de Li 2 O pour la production depuis le début de l'année 2023. Les caractéristiques clés du concentré sont également conformes aux spécifications des contrats d'achat.

Parallèlement, Sayona a considérablement progressé dans ses projets d'amélioration des immobilisations, notamment sur l'augmentation de la capacité de l'installation de stockage des résidus et grâce à un nouveau dôme de minerai concassé qui améliorera l'efficacité de l'exploitation durant la saison hivernale. L'installation de stockage de résidus fait l'objet d'un rehaussement de la digue afin d'augmenter sa capacité de stockage de manière sécuritaire. La fin des travaux est prévu pour novembre 2023 et le nouveau dôme de minerai concassé devrait être achevé au troisième trimestre de l'exercice financier 2024 (voir la figure 1 ci-dessous).

Guy Belleau, chef de la direction de Sayona, a commenté : « Nous sommes heureux de recevoir ce premier revenu, tiré des ventes de concentré de spodumène du Complexe. Il s'agit d'une autre étape importante pour la principale source de production de lithium en Amérique du Nord. »

« Nos équipes sont déterminées à poursuivre la hausse de la cadence de la production de façon sécuritaire à LAN et sur la livraison régulière de concentré de spodumène de haute qualité au port, en prévision des multiples expéditions prévues pour le reste de l'année, ce qui permettra à Sayona de percevoir des revenus croissants. »

« Les perspectives pour Sayona sont des plus brillantes alors que nous travaillons à maximiser la valeur des opérations du Complexe tout en développant notre base de ressources en lithium. C'est ce que nous faisons, entre autres, avec le projet Moblan, conformément à notre engagement de créer de la valeur pour tous les actionnaires. »

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 1 milliard de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

Les informations contenues dans ce rapport trimestriel réfèrent aux normes et obligations de Sayona Mining Limited (la Société) envers l'Australian Securities Exchange (ASX) et le Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code). Les informations doivent être interprétées selon les obligations légales de la Société en Australie. Les montants exprimés en dollars canadiens (CAD) ont été convertis à partir des montants exprimés en dollars australiens (AUS) selon le taux de change en vigueur de la Banque du Canada le 6 septembre 2023.

