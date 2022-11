La première imprimante 3D Snapmaker J1 de type IDEX est maintenant offerte en précommande

SHENZHEN, Chine, 8 novembre 2022 /CNW/ - Le fabricant de produits numériques Snapmaker dévoile sa dernière imprimante 3D J1 de type IDEX, offerte en précommande à la boutique officielle à partir du 8 novembre.

J1 est la première imprimante 3D de type IDEX de Snapmaker. Voici ses caractéristiques :

Imprimante 3D Snapmaker J1

Double support d'impression

Supports de séparation et supports solubles pour assurer un retrait sans effort

Mode d'impression en copie et en miroir qui permet de doubler la productivité

Vitesse maximum de 350 mm/s avec une accélération pouvant atteindre 10 000 mm/s²

Rigidité exemplaire des pièces coulées monobloc, rails linéaires de haute précision et cadre en alliage d'aluminium

Grâce à un système d'extrudeurs indépendants (IDEX), deux extrudeurs distincts sont en mesure de se déplacer indépendamment, ce qui vous permet de bénéficier d'une expérience d'impression de niveau supérieur avec divers modes d'impression extraordinaires, comme les modes copie, miroir et sauvegarde. De plus, la technologie IDEX offre la solution à deux extrudeurs la plus propre qui soit, qui permet d'éviter la contamination croisée. Par ailleurs, l'imprimante J1 prend en charge le PVA (alcool polyvinylique) et d'autres matériaux solubles. Cette imprimante peut relever les défis posés par les structures creuses, les parties complexes comportant des surplombs ou les parties précises très détaillées.

Par rapport aux principales imprimantes 3D de type IDEX offertes sur le marché, l'une des caractéristiques qui fait la différence de la J1 est l'impression à grande vitesse. Grâce à une technologie de compensation des vibrations optimisée, elle garantit une accélération révolutionnaire avec une augmentation de la vitesse d'impression pouvant atteindre 350 mm/s. Elle est en mesure d'imprimer deux bancs en 22 minutes. L'algorithme avancé permet également d'atténuer les vibrations causées par les mouvements à grande vitesse afin de réduire au minimum les annulations pour améliorer la qualité d'impression.

Par ailleurs, le corps de la J1 est constitué d'un cadre supérieur et d'une base fabriqués par moulage monobloc sur matrice et de quatre barres en alliage d'aluminium pour en garantir la rigidité. L'imprimante J1 peut également imprimer des modèles fins contenant des détails, car ses rails linéaires de haute précision assurent des mouvements constants.

L'imprimante Snapmaker J1 est offerte à la boutique officielle. Son prix est de 1 099 $ US en précommande avec livraison gratuite, soit 300 $ US de moins que le prix de détail suggéré par le fabricant (PDPF). Par ailleurs, la réduction du Vendredi fou de Snapmaker est actuellement appliquée. Du 8 novembre au 1er décembre, les clients peuvent profiter d'une réduction allant jusqu'à 40 %. De plus, des tirages au sort, des ventes éclair et des offres au meilleur prix sont proposées pour toutes les gammes de produits, ce qui signifie que les clients ont même la possibilité d'obtenir jusqu'à 45 % de remise sur certains produits.

À propos de Snapmaker

Fondée en 2016, Snapmaker est une entreprise de technologie qui développe, fabrique et vend des imprimantes de bureau 3D 3-en-1 qui intègrent l'impression 3D, la gravure et le découpage au laser, ainsi que la sculpture effectuée par commande numérique par ordinateur. Le produit phare de Snapmaker, l'imprimante 3D 3-en-1 Snapmaker 2.0, a battu un record en 2019 en devenant l'imprimante 3D la plus financée par financement participatif sur Kickstarter et a remporté le prix de l'innovation CES 2020 et le prix du design iF 2022.

