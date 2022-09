La Première fondation du savoir et La Première financière du savoir inc. annoncent un changement de société d'audit pour KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.

TORONTO, le 8 sept. 2022 /CNW/ - La Première fondation du savoir (la « Fondation »), la société mère de La Première financière du savoir inc. (« La Première financière du savoir »), la plus importante société de REEE au Canada, a le plaisir d'annoncer la sélection d'une nouvelle société d'audit externe pour le Régime PremFlex et le Régime familial d'épargne-études pour un seul étudiant.

À compter du 6 septembre 2022, KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. (la « société d'audit successeure ») a succédé à PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (l'« ancienne société d'audit ») à titre de société d'audit externe de l'organisme. Cette décision a été examinée et approuvée par le conseil d'administration de La Première financière du savoir et de la Fondation.

Le conseil d'administration tient à remercier PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. pour ses services d'audit et est impatient de collaborer avec KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. dans l'avenir.

Il n'existe aucune restriction relative aux rapports de l'ancienne société d'audit quant aux états financiers pour toute période précédant la date d'effet du changement. De plus, il n'y a aucun « événement à déclaration obligatoire » entre les deux sociétés, comme défini par le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue.

Conformément au Règlement 51-102, l'avis de changement de société d'audit, de même que toutes les lettres obligatoires de la part de l'ancienne société d'audit et la société d'audit successeure, ont été examinés par le conseil d'administration de La Première financière du savoir et de la Fondation et seront déposés sur SEDAR comme il se doit.

À propos de La Première financière du savoir

La Première financière du savoir inc. est la plus importante société de régimes enregistrés d'épargne-études au Canada. Avec plus de 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la société s'engage à aider les étudiants en leur fournissant les ressources dont ils ont besoin pour réussir financièrement et mentalement tout au long de leurs études. En tant que filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir, une société canadienne à but non lucratif, la société gère plus de 600 000 REEE pour ses clients, aidant environ 60 000 étudiants à poursuivre des études postsecondaires chaque année. Depuis 1965, la société a versé environ 9,0 milliards de dollars aux souscripteurs et aux étudiants par le biais de leurs régimes.

Renseignements: Michael Jesus, Directeur des relations publiques et des communications, La Première financière du savoir, [email protected], 647-783-1807