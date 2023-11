Fondations communautaires du Canada et la Fondation communautaire Annauma

IQALUIT, NU, le 15 nov. 2023 /CNW/ - La fondation communautaire Annauma s'acquitte déjà de sa mission, quelques mois seulement après son lancement public à Iqaluit, au Nunavut.

Annauma est la toute nouvelle fondation communautaire ayant rejoint le réseau national, et la première fondation communautaire à être établie au Nunavut. Le nom « Annauma » est l'abréviation de « Annaumakkaijiit », un mot en inuktitut qui signifie : « aider les gens à aller de l'avant ». Comme les autres fondations communautaires, Annauma est prête à exploiter le pouvoir de la philanthropie et à créer des changements significatifs dans les communautés qu'elle sert au Nunavut, un territoire où vit une population principalement inuite.

En collaboration avec Centraide United Way Canada et la Croix-Rouge canadienne, ainsi qu'avec le soutien de Fondations communautaires du Canada, Annauma a fait connaître le Fonds de relance des services communautaires aux organismes qui pourraient en bénéficier partout sur le territoire.

Udloriak Hanson, présidente de la fondation Communautaire Annauma, explique que « le Fonds de relance des services communautaires aide les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les organismes inuits du Nunavut à adapter et à moderniser leur travail afin d'offrir divers services communautaires importants au cours de la prochaine année. Le moment est bien choisi pour Annauma de soutenir ce subventionnement, et nous sommes heureux de collaborer avec Fondations communautaires du Canada pour octroyer plus de financement dans le développement du secteur des organismes sans but lucratif au Nunavut. »

Voici les projets qui sont financés au Nunavut :

100 000 $ ont été investis pour financer la Pitquhirnikkut Ilihautiniq/Kitikmeot Heritage Society afin que celle-ci entreprenne une planification transformationnelle et stratégique et qu'elle renforce sa capacité de gouvernance par des Inuits;

afin que celle-ci entreprenne une planification transformationnelle et stratégique et qu'elle renforce sa capacité de gouvernance par des Inuits; 100 000 $ ont été investis pour financer l' Arctic Children and Youth Foundation afin que celle-ci restructure sa stratégie et ses activités;

afin que celle-ci restructure sa stratégie et ses activités; 70 200 $ ont été investis pour financer l 'Iqaluit Humane Society afin que celle-ci élabore un plan et une stratégie de gestion d'un refuge pour animaux;

afin que celle-ci élabore un plan et une stratégie de gestion d'un refuge pour animaux; 59 800 $ ont été investis pour financer la Qikiqtani Inuit Association afin que celle-ci mette en œuvre un outil de prise de décision qui tient compte de la capacité accrue de l'association et de ses initiatives à venir.

Avec l'arrivée de la fondation communautaire Annauma au sein du réseau, Fondations communautaires du Canada a désormais une représentation locale dans toutes les provinces et tous les territoires.

« Un modèle fondé sur le principe "Rien à propos de nous, sans nous" est encore plus important dans un contexte post-pandémique » affirme Andrea Dicks, présidente de Fondations communautaires du Canada. « La pandémie a eu des répercussions sur les communautés d'un bout à l'autre du pays de manière différente, et nous savons que les communautés autochtones ont été particulièrement touchées. Notre organisme philanthropique est plus représentatif maintenant que nous avons une fondation qui fait entendre la voix des Inuits. Je suis ravie d'accueillir Annauma au sein du réseau des fondations communautaires et je suis très heureuse que des organismes du Nunavut participent au Fonds de relance des services communautaires. »

Le Fonds de relance des services communautaires n'est qu'un exemple parmi d'autres qui illustre comment la mise en œuvre de programmes au Nunavut, réalisée par des personnes qui vivent et travaillent sur ce territoire, est importante pour rebâtir collectivement après la pandémie. Les efforts de la fondation communautaire Annauma auront sans aucun doute pour effet de renforcer la résilience et l'autodétermination des communautés et de soutenir la reprise après la pandémie.

Faits en bref

Le Fonds de relance des services communautaires est un investissement de

400 millions de dollars du gouvernement du Canada qui vise à aider les organismes communautaires, y compris les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones, à s'adapter pendant la période de relance suivant la pandémie.

400 millions de dollars du gouvernement du qui vise à aider les organismes communautaires, y compris les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones, à s'adapter pendant la période de relance suivant la pandémie. Plus que jamais, les organismes communautaires jouent un rôle de premier plan pour offrir des solutions aux problèmes sociaux complexes avec lesquels sont aux prises de nombreuses communautés partout au Canada .

. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les organismes communautaires partout au Canada font preuve d'une persévérance et d'une créativité impressionnantes pour répondre aux divers besoins de plus en plus complexes dans leurs communautés.

font preuve d'une persévérance et d'une créativité impressionnantes pour répondre aux divers besoins de plus en plus complexes dans leurs communautés. Le Fonds de relance des services communautaires répond aux besoins actuels des organismes communautaires et les aide à s'adapter aux effets à long terme de la pandémie.

Alors que les organismes communautaires partout au Canada s'efforcent de soutenir la relance dans leurs communautés, le FRSC les aide à s'adapter et à moderniser leurs activités afin d'accroître leur impact.

s'efforcent de soutenir la relance dans leurs communautés, le FRSC les aide à s'adapter et à moderniser leurs activités afin d'accroître leur impact. Le gouvernement du Canada distribue le financement provenant du FRSC par l'entremise de trois financeurs nationaux (la Croix-Rouge canadienne, Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada). Les financeurs distribuent des fonds aux organismes communautaires admissibles, y compris les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones, qui offrent des services dans les communautés d'un bout à l'autre du Canada .

distribue le financement provenant du FRSC par l'entremise de trois financeurs nationaux (la Croix-Rouge canadienne, Fondations communautaires du et Centraide United Way Canada). Les financeurs distribuent des fonds aux organismes communautaires admissibles, y compris les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones, qui offrent des services dans les communautés d'un bout à l'autre du . Le gouvernement du Canada appuie un modèle de croissance économique plus inclusif, qui crée des possibilités pour tout le monde au Canada , alors que se poursuit la relance à long terme du Canada après la pandémie de COVID-19.

Liens connexes

Site Web du Fonds de relance des services communautaires

À propos du Fonds de relance des services communautaires (EDSC)

Site Web de la fondation communautaire Annauma (en anglais)

