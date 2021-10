Efficacité élevée et bon profil de tolérance démontrés

LAVAL, QC, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Bausch Health, Canada, qui fait partie de Bausch Health Companies Inc. (NYSE: BHC) (TSX: BHC) (« Bausch Health » ou la « Société »), et sa division de dermatologie, l'une des plus importantes sociétés de soins de santé au Canada se spécialisant dans les produits dermatologiques délivrés sur ordonnance, a annoncé aujourd'hui que son nouveau traitement topique sur ordonnance contre l'acné vulgaire (acné commune), soit la lotion ARAZLOMC (tazarotène) à 0,045 % p/p indiquée chez les patients âgés de 10 ans et plus1, est maintenant disponible partout au Canada.

ARAZLO est le premier traitement sous forme de lotion autorisé par Santé Canada qui contient du tazarotène à 0,045 % p/p et qui a été mis au point avec la technologie PRISMATREXMC. Le médicament, qui contient également des agents hydratants connus, permet de tirer profit des bienfaits du tazarotène pour traiter efficacement l'acné avec une efficacité et une tolérabilité démontrées1.

« Nous sommes ravis qu'ARAZLO puisse maintenant être prescrit par les médecins partout au Canada et qu'il représente une nouvelle option importante pour les aider à soigner les quelque 5,6 millions de Canadiens qui souffrent d'acné2 », a déclaré Ginette Gagné, présidente-directrice générale par intérim de Bausch Health, Canada. « Nous sommes fiers d'agrandir notre gamme déjà très vaste de produits dermatologiques afin de mieux contribuer à répondre aux besoins des Canadiens. »

« Je suis très content qu'ARAZLO soit maintenant disponible pour les patients atteints d'acné. Ceux-ci pourront ainsi bénéficier d'un traitement à base du puissant rétinoïde tazarotène susceptible de diminuer la sécheresse et l'irritation, deux manifestations pouvant mener à l'arrêt prématuré du traitement et, par conséquent, à une efficacité moindre », a expliqué le Dr Steve Mathieu, FRCPC, dermatologue à Sainte-Foy, au Québec. « Comme ce traitement favorise une utilisation de plus longue durée, il est probable que les patients seront en mesure de constater une plus grande efficacité et des bienfaits durables. »

ARAZLO est une lotion légère et non graisseuse ayant recours à un système d'émulsification polymérique (PRISMATREX) qui maintient la distribution de la taille des gouttelettes d'émulsion de manière stable dans le temps et sur une gamme de températures. Ce système fournit des émulsions stables en ancrant ses parties hydrophobes et en formant une couche de gel adsorbée autour de chaque gouttelette d'huile1.

ARAZLO est le troisième traitement dermatologique mis au point par Bausch Health et autorisé par Santé Canada depuis les quelque 12 derniers mois seulement. Les autres autorisations ont été octroyées à BRYHALIMC (lotion de propionate d'halobétasol à 0,01 % p/p), un corticostéroïde topique de puissance élevée à très élevée indiqué pour le soulagement des dermatoses sensibles aux corticostéroïdes et le traitement topique du psoriasis en plaques, ainsi qu'à DUOBRIIMC (lotion de propionate d'halobétasol à 0,01 % p/p et de tazarotène à 0,045 % p/p), indiqué pour le traitement du psoriasis en plaques modéré ou sévère chez les adultes4.

Ces trois traitements - ARAZLO, BRYHALI et DUOBRII - sont fabriqués à l'usine de Bausch Health pour le Canada et les États-Unis qui est située à Laval, au Québec.

Données cliniques complètes sur ARAZLO

L'autorisation octroyée à ARAZLO par Santé Canada était fondée sur des données provenant de deux essais cliniques pivots de phase 3, multicentriques, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlés par excipient, auxquels 1 614 patients atteints d'acné modérée ou sévère ont participé. Dans ces deux études de phase 3, tous les principaux critères d'évaluation de l'efficacité ont été atteints et étaient statistiquement significatifs (p < 0,001).

À propos de l'acné vulgaire

L'acné vulgaire (« vulgaire » signifie « commun ») est le problème de peau que les médecins du Canada voient le plus souvent. Elle survient lorsque les pores de la peau deviennent obstrués par de l'huile et des cellules mortes, ce qui cause souvent l'apparition de points blancs, de comédons (ou points noirs), de boutons (ou pustules) ou de kystes sur le visage, le front, la poitrine, la partie supérieure du dos ou les épaules. L'acné touche environ 5,6 millions de Canadiens, ou près de 20 % de la population du pays. Elle est non seulement à l'origine de détresse émotionnelle, mais elle peut également causer des cicatrices permanentes2 ou des modifications de la pigmentation5. On estime qu'environ 90 % des adolescents souffrent d'acné et qu'environ 25 % des adolescents seront encore aux prises avec cette affection à l'âge de 25 ans2.

À propos d'ARAZLO

La lotion ARAZLO (tazarotène), dont la concentration est de 0,045 % p/p, est un médicament délivré sur ordonnance qui est appliqué sur la peau (usage topique) pour traiter les personnes de 10 ans et plus atteintes d'acné, ce qui peut comprendre des comédons, des points blancs et d'autres boutons, y compris des lésions inflammatoires, des nodules et des kystes. L'innocuité et l'efficacité d'ARAZLO n'ont pas été établies chez les enfants âgés de moins de 10 ans.

À propos de la division Dermatologie de Bausch Health, Canada

La division des produits dermatologiques délivrés sur ordonnance de Bausch Health, Canada fait partie des industries au Canada les plus importantes dans le domaine. Elle vise à aider les patients en mettant au point des traitements appartenant à divers domaines thérapeutiques, dont des traitements pour le psoriasis, la kératose actinique, l'acné, la dermatite atopique et d'autres dermatoses. La gamme de produits dermatologiques de Bausch Health, Canada comprend plusieurs produits de pointe contre l'acné, des produits antifongiques ainsi que des produits contre les dermatoses répondant aux corticostéroïdes.

À propos de Bausch Health

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX : BHC) est une société mondiale dont la mission est d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de produits en vente libre, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastroentérologie et de la dermatologie. Nous honorons nos engagements en bâtissant une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé globale. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la Société à BauschHealth.ca.

