La première édition du salon Global Sources en ligne démarre le 29 juillet

Le sourçage traditionnel a été interrompu par les confinements et les restrictions de voyage dans le monde entier. En réponse à cette nouvelle situation, Global Sources met en ligne son expérience de sourçage hors ligne, avec son tout premier GSOS. Le salon propose un sourçage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, indépendamment des frontières géographiques et du décalage horaire, en utilisant une technologie de pointe pour amener les meilleurs fournisseurs aux acheteurs internationaux qui ne peuvent pas voyager, en offrant une interaction en temps réel et des produits à la demande pendant les trois phases du salon spécialisé.

« Global Sources s'appuie sur son expertise en matière de salons professionnels et de sourçage en ligne, qui a fait ses preuves au cours des 50 dernières années, pour offrir aux acheteurs une communication en temps réel avec les principaux fournisseurs et les dernières informations sur le marché, en se concentrant sur les catégories de produits les plus demandées dans le cadre des nouvelles priorités de la pandémie COVID-19, » a déclaré Hu Wei, chef de la direction de Global Sources. « Nous sommes en train de créer un sourçage en ligne unique pour les acheteurs et les fournisseurs du monde entier, soutenu par notre communauté d'acheteurs, nos fournisseurs attestés, notre plateforme en ligne évolutive et notre expertise des salons professionnels. »

Le GSOS doit présenter trois catégories de produits très demandés avec des thèmes respectifs, à savoir médecine et soins de santé, étude et travail à domicile, et maison et matériel. Environ 900 fournisseurs attestés vont présenter leurs produits à la demande, qui sont soigneusement sélectionnés en fonction des besoins actuels des acheteurs en matière de sourçage.

Le GSOS apporte un nouveau visage au sourçage :

Des espaces produits vedettes pour permettre aux acheteurs de parcourir rapidement les produits d'une catégorie spécifique

Des vidéos de produits personnalisées pour attirer l'attention des acheteurs

Des demandes et devis en ligne ainsi que des réunions individuelles en ligne pour le suivi des besoins des acheteurs en matière de sourçage

Des événements de sourçage privé pour rencontrer les acheteurs cibles

Des sessions de clavardage pour communiquer et établir la confiance avec les acheteurs

Des salles de réunion virtuelles pour établir des relations d'affaires dans un environnement privé

Des sommets et conférences en ligne, avec des tables rondes et des études de cas pour permettre aux acheteurs de se tenir au courant des dernières tendances et de nouer des contacts avec des experts du sourçage

Une diffusion en direct de fournisseurs par des hôtes professionnels, pour présenter les créations exclusives des fournisseurs ainsi que des visites d'usines ou de salles d'exposition pour offrir aux acheteurs un sourçage intuitif

Des segments de divertissement comprenant des spectacles en direct adaptés au public du salon en ligne

Pour vous inscrire et obtenir de plus amples informations sur le GSOS, veuillez consulter le site https://www.gsos.com/?utm_source=Preshow_Release&utm_medium=PR_PressRelease&utm_campaign=GSOS_PR_HK20&WT.mc_id=8021415

Global Sources Online est une plateforme professionnelle de commerce interentreprises avec une spécialisation sectorielle approfondie. Forte de ses deux millions d'utilisateurs, elle est devenue la plateforme de sourçage préférée des acheteurs haut de gamme du monde entier. Entreprise médiatique internationale et organisatrice d'expositions basée à Hong Kong depuis près de 50 ans, Global Sources organise des événements de sourçage de classe mondiale, notamment les plus grands salons de sourçage électronique, au service de dizaines de millions d'acheteurs et de fournisseurs, et elle s'engage à promouvoir le commerce mondial.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1201106/GSOS.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/95323/global_sources_logo.jpg

SOURCE Global Sources

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lierence Li, tél. : +852-2814-5580 / +852-6110-8495, courriel : [email protected]