La Première dame Michelle Obama au Centre Vidéotron le lundi 23 septembre 2019

Nous sommes fières que Michelle Obama ait choisi Québec et la CCIQ pour venir y présenter sa conférence. Ce geste dénote l'importance de notre ville et surtout le dynamisme et le rayonnement de Québec a l'internationale. Madame Obama est une leader internationale au féminin inspirante par ses valeurs, par ses convictions et par ses actions » soutient Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la CCIQ.

Michelle Robinson Obama a été Première date des États-Unis de 2009 à 2017. Au fil des années, elle a transformé ce rôle historique et est devenue un modèle et une inspiration pour les femmes, les familles et les jeunes partout en Amérique et autour du monde.

Au cours de son passage à la Maison-Blanche, Michelle Obama a lancé et supporté 4 initiatives : Let's Move! qui s'attaque à l'obésité chez les jeunes; Joining Forces, pour soutenir les vétérans, les militaires en service et leur famille; Reach Higher, pour inspirer les jeunes à s'éduquer jusqu'aux études supérieures; et Let Girls Learn, pour aider les jeunes femmes partout sur la planète à aller à l'école.

En 2018, Michelle Obama a publié ses mémoires, Becoming. Son livre a été sacré bestseller par le New York Times et ce, seulement 15 jours après sa sortie.

Madame Obama est née le 17 janvier 1964 et est mariée à Barack Obama depuis 1992. Ils vivent présentement à Washington, DC et ont deux filles, Malia et Sasha.

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT

Une conversation avec Michelle Obama

Date: Lundi 23 septembre 2019

Heure: 19 h

Endroit : Centre Vidéotron

Billets : www.ticketmaster.ca

À propos de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) regroupe plus de 4700 membres sensibilise, mobilise et agit pour favoriser le développement économique de ses membres et de son milieu. Plus important regroupement de gens d'affaires de l'est du Québec, elle est la voix privilégiée de la communauté d'affaires de Québec et l'interlocuteur principal du milieu économique régional.

