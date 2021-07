Lorenzo Andree assumera désormais le rôle de président et fondateur de l'EG Association et dirigera le travail d'incidence sociale mondiale réelle avec lequel Elongate s'est fait connaître. Le conseil d'administration de l'EG Association sera composé d'Armin Keyani, de Malik Bakrim, d'Eugeniu Cujba et d'autres membres qui n'ont pas encore été nommés. Fait tout aussi important, l'ELONGATE Global repose sur un conseil de direction composé d'Hasan Aziz, de Rani Barbara, d'Alexander Gambon, de Brian Lobeda, de Gene Rhode et d'Austin Worrell. Les deux entités, bien que juridiquement distinctes, travailleront ensemble dans le cadre d'une vision et d'une mission globales communes afin de créer un impact social durable en continuant de redéfinir le pouvoir de la cryptomonnaie.