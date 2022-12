Sous le thème « Nouvelle technologie, nouveau format, nouveau modèle », les participants explorent la voie du développement numérique

HANGZHOU, Chine, le 20 déc. 2022 /CNW/ -- La première conférence mondiale sur l'écosystème numérique 2022, organisée par le gouvernement municipal populaire de Hangzhou et le département du Commerce de la province du Zhejiang, a eu lieu au Centre d'exposition international de Hangzhou le 13 décembre 2022. Dans le cadre de l'une des sessions clés de la Global Digital Trade Expo (GDTE), quelque 20 conférenciers invités et 300 professionnels de la Chine et d'ailleurs ont participé sur place, avec des invités des ambassades et consulats de la Nouvelle-Zélande, de la Malaisie, de la Thaïlande, des Pays-Bas, de l'Égypte et de la Belgique, ainsi que des participants de 30 pays et régions participant aux discussions en ligne.

Le sous-directeur du département du Commerce de la province de Zhejiang, Hu Zhenfang, le vice-secrétaire général du gouvernement municipal populaire de Hangzhou, Xu Qingshan, et la vice-présidente d'Informa Asia et directrice générale de la région de la Chine, Gong Kangkang, ont prononcé des discours lors de la cérémonie d'ouverture. Ils ont mis l'accent sur le rôle important que joue l'événement dans la promotion du développement du commerce numérique du Zhejiang, et sur la façon dont ils envisagent de transformer l'événement en une plateforme d'échanges et de collaborations ayant un impact mondial.

La vice-présidente d'Informa Asia, Mme Gong, et le président du Hangzhou Expo Group, Li Jian, ont signé un accord de coopération stratégique pour construire conjointement un portail numérique de commerce mondial, dans lequel les deux entreprises intégreront des ressources chargées du commerce mondial, tout en aidant la province à bâtir un centre mondial du commerce numérique centré à Hangzhou.

Dans la deuxième série de séances, Tan Jianrong, membre de l'Académie chinoise d'ingénierie, a prononcé un discours liminaire, suivi de conférenciers invités qui ont discuté des meilleurs moyens pour faire progresser la croissance durable de l'écosystème numérique et de l'économie numérique. Au cours des séances, les chefs de projet des géants mondiaux de la transformation numérique ont exploré de nombreux aspects de cette voie de développement, des tendances et des scénarios d'application des technologies numériques.

La GDTE est une initiative clé précisée en 2020 par le Conseil d'État dans le Plan d'expansion de la zone franche pilote du Zhejiang. Un important projet conçu pour construire une plateforme de commerce et d'échange numérique de niveau national avec une présence internationale qui met en valeur les accomplissements dans la construction d'une économie numérique. La GDTE est actuellement le seul rassemblement professionnel mondial officiel de ce type en Chine avec un thème de commerce numérique approuvé par le Comité central du PCC et le Conseil d'État.

L'inauguration de la GDTE a eu lieu au Hangzhou International Expo Center du 11 au 14 décembre 2022. L'événement était organisé par le gouvernement populaire de la province du Zhejiang et le ministère du Commerce de la République populaire de Chine, et organisé par le gouvernement municipal populaire de Hangzhou, le département du Commerce de la province du Zhejiang, et le Bureau du développement du commerce du ministère du Commerce. En tant qu'élément clé de la GDTE, la première conférence mondiale sur l'écosystème numérique vise à stimuler les échanges et les collaborations entre les segments des secteurs d'amont et d'aval dans le secteur du commerce numérique, à promouvoir la diversité de l'écosystème numérique durable et à veiller à ce que la Chine demeure sur la bonne voie pour devenir une économie numérique forte et durable en tirant parti du bassin de talents concurrentiels du delta du Yangtsé et des avantages en matière de technologie numérique, de commerce électronique, d'intelligence artificielle et de technologie financière.

