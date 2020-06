La coopérative de services financiers canadienne a présenté à ses membres ses résultats de 2019 et sa réponse à la crise de la COVID-19, dont une aide de plus de 600 000 $ pour soutenir les collectivités

GUELPH, ON, le 19 juin 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, 45 des 46 organisations membres du Groupe Co-operators limitée, représentant sept régions du Canada et divers secteurs dont les soins de santé, le commerce de détail, l'agriculture, l'habitation, les services financiers et autres, ont participé à une assemblée générale annuelle virtuelle pour remplir les obligations de gouvernance de l'entreprise qui célèbre son 75e anniversaire cette année. Au cours de l'assemblée, les membres ont pris connaissance des résultats de la coopérative en matière gouvernance, de finances, de développement durable et de stratégie présentés dans son rapport annuel intégré de 2019.

« Ensemble, nous avons la responsabilité de préserver Co-operators pour les générations futures », a déclaré le président et directeur général Rob Wesseling lors de son allocution. « En ces temps où nos membres, nos clients, nos collectivités et le monde qui nous entoure doivent faire face à différentes perturbations, notre stratégie est conçue précisément pour assurer cette protection. Nous avançons avec une orientation claire - assurer une transition harmonieuse vers un avenir plus résilient et plus durable pour nos clients, nos membres, les Canadiens et leurs collectivités. »

Faits saillants de l'AGA de 2020

Réponse à la COVID-19

Les organisations membres ont été informées des efforts pour aider les clients, les employés et les collectivités canadiennes à faire face aux répercussions de la COVID-19 et à s'en relever, notamment :

une aide aux collectivités canadiennes , avec un financement d'urgence de plus de 600 000 $ en lien avec la COVID-19, notamment 200 000 $ pour les coopératives canadiennes, 200 000 $ pour appuyer Centraide avec la COVID-19 et 220 000 $ à l'appui de la santé mentale des jeunes;

, avec un financement d'urgence de plus de 600 000 $ en lien avec la COVID-19, notamment 200 000 $ pour les coopératives canadiennes, 200 000 $ pour appuyer Centraide avec la COVID-19 et 220 000 $ à l'appui de la santé mentale des jeunes; un soutien aux clients, dont le remboursement pour déplacements réduits, qui offre aux clients de l'assurance automobile un remboursement minimum de 10 % des primes d'assurance, assorti d'un engagement à partager des économies supplémentaires avec les clients; des options de paiement souples et des possibilités de report de paiements; et la possibilité de modifier son profil de risque personnel en matière d'assurance automobile.

Rapport annuel intégré de 2019 de Co-operators

Ce rapport constitue la déclaration annuelle de Co-operators. Il permet de communiquer la façon dont le groupe de sociétés crée une valeur financière et non financière pour ses clients, ses organisations membres, ses employés et ses conseillers en sécurité financière, ainsi que pour les collectivités canadiennes. Points saillants :

des investissements communautaires de plus de 7,5 millions de dollars, soit plus de 4 % du bénéfice avant impôt de Co-operators, et supérieur au seuil minimum de 1 % fixé par Imagine Canada;

plus de 19 % des actifs sous gestion placés dans des investissements d'impact, soit plus de 2 milliards de dollars investis dans des projets et des initiatives qui répondent aux défis environnementaux et sociaux les plus urgents dans le monde;

présentation d'un aperçu de la manière dont la société lie sa stratégie et sa performance à long terme aux objectifs de développement durable de l'ONU pour 2030;

un résultat net après impôt de 255,2 millions de dollars pour 2019, et 2,15 milliards de dollars en indemnités et prestations versées aux clients.

Cette année, Co-operators a publié son nouveau rapport du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques, Gérer les risques et les occasions liés au climat, disponible en ligne à l'adresse cooperators.ca/reports.

Nouveaux membres et changements au sein du conseil d'administration

Co-operators a accueilli officiellement deux nouvelles coopératives parmi ses membres : Exceldor - une coopérative de 388 membres producteurs de volaille qui a fusionné avec un ancien membre, Granny's Poultry Cooperative (Manitoba) Ltd., et Bee Maid Honey, qui représente des producteurs de miel en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Les changements ci-après ont été apportés au conseil d'administration :

Administrateur sortant :

Michael Mac Isaac , Atlantique

Élus :

Rick Hoevenaars , Ontario

, Geri Kamenz , Ontario

, Jim Laverick , Alberta

, Marilyn Loewen Mauritz , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Jim MacFarlane , Atlantique

, Atlantique Collette Robertson , Saskatchewan

, Jocelyn VanKoughnet , Manitoba

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 47,3 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe au 1er rang des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric (anciennement AON). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.cooperators.ca.

