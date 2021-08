ALPHARETTA, Ga., le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya ») est fier d'annoncer son parrainage de niveau or du congrès Ascend 2021, l'événement inaugural présenté par le Groupe d'utilisateurs des applications et des technologies d'Oracle (OATUG) et le Groupe d'utilisateurs Human Capital Management d'Oracle (OHUG).

L'événement se tiendra du 15 au 18 août, au Diplomat Beach Resort de Hollywood, en Floride, et se déroulera virtuellement.

Dans le cadre du congrès, Alithya et Adena Health System présenteront le lundi 16 août à 16 h 30 (HE) le « Parcours vers la gestion des talents en infonuagique d'Oracle ». La présentation expliquera comment la gestion des talents d'Oracle, qui s'inscrit dans le service Human Capital Management (HCM) d'Oracle, permet d'identifier les candidats les plus talentueux et les occasions d'avancement au sein d'une entreprise, de réduire les risques en concevant des plans de relève pour les postes clés et d'harmoniser les objectifs à l'échelle de l'entreprise.

Citation de Mike Feldman, vice-président principal, Pratique Oracle, Alithya :

« Ascend 2021 constitue l'occasion idéale de mettre en valeur l'expertise de Human Capital Management (HCM) d'Oracle en collaboration avec notre client, Adena Health System. Partenaire dévoué d'Oracle depuis plus de 25 ans, la division des soins de santé d'Alithya poursuit son expansion grâce à la mise en œuvre des solutions infonuagiques ERP, EPM, HCM et SCM pour les clients et les fournisseurs de partout en Amérique du Nord. »

À propos d'Alithya et de sa pratique Oracle

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 3 000 professionnels aux États-Unis, au Canada et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise cloud, les services applicatifs et les données et l'analytique.

Alithya est l'un des plus importants partenaires Oracle en Amérique du Nord, cumulant plus de 1 000 clients et 3 000 projets ERP, EPM, HCM, SCM et Analytics d'Oracle à l'échelle de l'Amérique du Nord et de l'Europe. En tant que partenaire Oracle depuis 25 ans, le bassin d'expertise d'Alithya regroupe plus de 200 conseillers certifiés et de spécialistes Oracle ACE. L'entreprise conseille également l'équipe de développement de produits d'Oracle. Pour en apprendre plus, visitez alithya.com.

