ALPHARETTA, Ga., le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya ») est ravi d'annoncer la conclusion d'une entente pour aider un client Oracle existant à traverser d'importantes étapes de sa transformation numérique. L'entente, qui a déjà commencé, est d'une durée de deux ans et demi et devrait générer approximativement 10 M$ US en revenus.

L'entente, signée avec un client qui fournit une assurance dentaire à des millions d'Américains, comportera un projet de planification des ressources d'entreprise (ERP) d'Oracle Cloud incluant la mise en œuvre d'un système de paie, la gestion du changement et des formations dans le nuage afin d'assurer une adoption optimale de la technologie. La nouvelle entente fait suite à un projet de gestion de la performance d'entreprise (EPM) d'Oracle Cloud réalisé par l'équipe Oracle d'Alithya pour le compte de ce client.

Citation de Mike Feldman , vice-président principal, Pratique Oracle, Alithya :

« Cette entente constitue l'un des contrats les plus importants jamais octroyés à la pratique Oracle d'Alithya. Elle reflète notre excellente réputation à titre de partenaire Oracle et démontre le rôle de conseiller de confiance toujours croissant qu'Alithya tient auprès d'organisations de premier plan qui œuvrent dans de nombreux secteurs. Toute l'équipe a contribué à la signature de cette entente, qui nous permettra de favoriser une nouvelle fois la réussite de cet important client. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en matière de stratégie et de transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 700 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Pour en savoir davantage sur la Société, visitez www.alithya.com.

Partenaire Oracle depuis plus de 25 ans, Alithya s'appuie sur l'expertise de plus de 300 consultants certifiés et ACE d'Oracle. L'entreprise dispose d'une pratique consacrée aux soins de santé et aux services financiers, en plus d'œuvrer au sein d'autres industries. Elle tient aussi un rôle consultatif auprès de l'équipe de développement des produits Oracle. Pour en savoir plus à propos d'Alithya, visitez le www.alithya.com.

Renseignements: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, 514 285-0006 # 6480, [email protected]