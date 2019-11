La population invitée à contribuer à l'élaboration de la première politique gouvernementale sur la faune au Québec

QUÉBEC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce aujourd'hui la démarche permettant d'engager le dialogue avec la population québécoise, ses partenaires fauniques, les communautés autochtones et les organisations intéressées, en vue d'élaborer la première politique gouvernementale sur la faune au Québec. Cette participation citoyenne a pour but d'assurer la pérennité de la faune. La politique doit tenir compte de l'ensemble des utilisateurs de la forêt québécoise et des bénéfices sociaux et économiques auxquels la faune contribue.

Cette politique permettra au gouvernement de se doter d'une vision d'avenir liée aux attentes de la population et des intervenants du milieu faunique. Elle permettra également de définir les grandes orientations qui pourront répondre aux enjeux actuels et futurs des espèces et des écosystèmes.

Prise en compte des préoccupations régionales et nationales

Le Ministère rencontrera, du 5 novembre au 17 décembre 2019 dans les 17 régions administratives du Québec, des groupes et des organismes qui seront invités à faire connaître leurs points de vue, observations ou préoccupations à l'égard de la faune du Québec. Ceux-ci pourront discuter avec les représentants gouvernementaux lors d'ateliers de travail.

Participation citoyenne

Tous les autres groupes, organismes ou personnes qui n'auront pas pu prendre part aux ateliers et qui souhaiteraient contribuer à la réflexion entourant l'élaboration de la politique sont invités à consulter le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs où il leur sera possible de faire part de leurs commentaires ou de répondre à un questionnaire. Cette option de participation destinée au grand public se déroulera du 18 novembre au 31 décembre 2019.

Les informations sur les grandes étapes de la démarche participative et les pistes de réflexion se trouvent également sur ce site.

Lien connexe :

Pour remplir le questionnaire de participation publique en ligne ou pour nous faire part de vos commentaires, rendez-vous sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : www.mffp.gouv.qc.ca/

Source et information :

Catherine Ippersiel

Relationniste de presse

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3071

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Related Links

https://mffp.gouv.qc.ca/