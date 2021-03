La population en faveur de la réouverture des spas - Les spas s'attendent à rouvrir en zone orange

QUÉBEC, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les établissements spas espèrent que le gouvernement profitera des prochaines annonces pour insuffler davantage de cohérence dans ce qui est ouvert et fermé. Ils s'attendent ainsi à pouvoir rouvrir en zone orange au même titre que les gyms et les restaurants. Ils jouissent à cet effet du soutien d'une majorité de la population selon un sondage Léger réalisé la semaine dernière.

Pour les spas, il n'y a aucune raison valable de laisser les bassins extérieurs fermés, d'ailleurs la presque majorité des provinces canadiennes ont déjà autorisé leur ouverture. Les spas ont aussi mis en place des normes serrées et de la surveillance afin de respecter les bulles familiales et la distanciation sur les sites comme dans les vestiaires.

Les Québécois veulent la réouverture des spas en zone orange

Un sondage Léger révèle qu'une forte majorité de la population soutient la réouverture des spas en zone orange. Dans certaines régions quatre personnes sur cinq sont favorables à la réouverture des spas.

Les spas, rappelons-le, sont bénéfiques pour la santé physique et mentale. Ils attirent principalement une clientèle de proximité et emploient plus de 5000 personnes au Québec.

Citation

« Les propriétaires de spas attendent des réponses positives lors la prochaine annonce. Il serait incompréhensible et injuste que les spas demeurent fermés en zone orange avec toutes les mesures sanitaires mises en place ainsi que les nombreux bienfaits physiques et mentaux pour la population. Nous comprenons que le gouvernement ait dû faire des choix difficiles à un certain moment, mais il est temps maintenant d'être cohérent. »

- Véronique Lemieux, présidente de l'Association québécoise des spas

À propos de l'Association québécoise des spas

Créée en 2012, l'Association québécoise des spas (AQS) veille à mobiliser et soutenir l'industrie des établissements spas au Québec. Elle représente et défend les intérêts de ses 57 membres répartis dans 15 régions touristiques et agit à titre de porte-parole du secteur. L'AQS est reconnue par le ministère du Tourisme du Québec comme étant une association touristique sectorielle (ATS), représentant le secteur des établissements spas au Québec.

SOURCE Association québécoise des spas

Renseignements: Malika Paradis | 418 933-2593 | [email protected]