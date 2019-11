La population de Saint-Bruno-de-Montarville utilisant le service ambulancier pourra dorénavant se rendre à l'Hôpital Pierre-Boucher

QUÉBEC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Service sociaux, madame Danielle McCann, annonce avoir demandé au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS) de mettre fin au découpage actuel des territoires pour les services préhospitaliers d'urgence qui dirige les utilisateurs des services ambulanciers provenant de Saint-Bruno-de-Montarville vers l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint‑Hyacinthe.

Ainsi, dès le 1er novembre 2019, les résidents pourront, sous certaines conditions, être de nouveau dirigés vers l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil.

Rappelons que ce découpage avait été officialisé, il y a une dizaine d'années, par les établissements de la région de la Montérégie en fonction de leur territoire respectif (réseau local de services). Ainsi, les personnes provenant de la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville prises en charge par les services ambulanciers étaient orientées vers l'Hôpital Honoré-Mercier.

Citations :

« En ce qui concerne les services préhospitaliers d'urgence, notre priorité est de mieux répondre aux besoins des citoyens, tout en augmentant le sentiment de sécurité de la population. Nous souhaitons que les services ambulanciers soient en mesure d'offrir une réponse efficace dans les meilleurs délais possibles. La population de Saint-Bruno-de-Montarville pourra ainsi dorénavant être dirigée vers l'Hôpital Pierre-Boucher, qui se trouve à une plus courte distance de la communauté que l'Hôpital Honoré-Mercier. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je remercie la ministre McCann pour son ouverture et son écoute de la population. L'amélioration de la desserte ambulancière est un enjeu qui m'interpelle depuis longtemps et je suis très heureuse de constater que les résidents de Saint-Bruno-de-Montarville pourront à nouveau être orientés vers l'Hôpital Pierre-Boucher afin de recevoir les soins nécessaires, dans un délai plus court. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et députée de Montarville



Faits saillants :

Bien qu'il s'agisse d'un redécoupage de la zone ambulancière, les citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville demeurent assurés de services ambulanciers.

À compter du 1er novembre 2019, les résidents pourront de nouveau être dirigés vers l'Hôpital Pierre-Boucher, dans le respect des règles provinciales de prise en charge d'un patient par les services préhospitaliers d'urgence qui tiennent compte de l'historique médical, incluant un suivi connu et actif par des médecins spécialisés. Par exemple :

Un patient qui a déjà un suivi régulier à l'Hôpital Honoré- Mercier ou à l'Hôpital Charles-Le Moyne continuera d'être orienté vers l'un ou l'autre de ces hôpitaux;

ou à l'Hôpital Charles-Le Moyne continuera d'être orienté vers l'un ou l'autre de ces hôpitaux; Un patient ayant reçu un congé depuis moins de 30 jours à la suite d'une opération et qui présente des symptômes reliés à la même pathologie, incluant les complications, sera transporté à l'hôpital où il a été opéré.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

