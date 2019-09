La population de l'Outaouais est invitée à participer à la Semaine de la municipalité 2019

GATINEAU, QC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, invite tous les citoyens de la région à prendre part aux activités organisées dans le cadre de la Semaine de la municipalité qui se déroulera du 8 au 14 septembre prochains.

Cette année, la Semaine coïncide également avec le lancement des Bons coups munICIpaux, une plateforme destinée à mettre en valeur les organismes municipaux qui usent d'ingéniosité et de créativité dans le développement de projets au bénéfice des citoyens.

Dès le 8 septembre, c'est 6 capsules vidéo et 42 fiches traitant de projets soumis par 34 municipalités de 11 régions administratives différentes qui seront ainsi diffusées sur les différentes plateformes du MAMH. Tous les projets proposés illustrent bien que le champ d'action des municipalités est vaste, ce qui les amène à collaborer avec la majorité des ministères québécois et plusieurs organismes publics.

Citation :

« La Semaine de la municipalité est une belle occasion d'en apprendre un peu plus sur les activités et les services qui sont offerts chez vous, pour vous. Je vous invite donc à prendre part à cet événement en grand nombre. Chaque administration municipale de l'Outaouais travaille fort pour contribuer au développement de sa communauté et à l'amélioration de la qualité de la vie des familles outaouaises et de l'ensemble de ses citoyens, et je les en remercie. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La vitalité et le dynamisme de chaque région passent notamment par l'engagement des citoyens dans les différentes organisations municipales. La Semaine de la municipalité offre un moment privilégié pour encourager cette participation citoyenne et pour mieux faire connaître son importance dans le développement de toutes les communautés. Je tiens à féliciter les municipalités de la région qui profitent de cette semaine pour offrir à leurs citoyens des activités démontrant toute la force de l'action municipale. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

La Semaine de la municipalité vise à promouvoir la démocratie et l'organisation municipales ainsi qu'à sensibiliser la population québécoise à l'importance de l'engagement citoyen.

Les citoyens sont invités à suivre le mot-clic #SemaineMunicipalité2019 ou à contacter leur municipalité pour connaître les activités prévues.

ou à contacter leur municipalité pour connaître les activités prévues. Animées par Olivier Niquet , les capsules vidéo des Bons coups munICIpaux seront dévoilées sur les médias sociaux du MAMH à raison d'une par jour tout au long de la Semaine. Les fiches des projets retenus seront, quant à elles, disponibles sur le site Web du MAMH dès le 8 septembre.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la Semaine de la municipalité : https://www.mamh.gouv.qc.ca/semaine-de-la-municipalite

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Antoine De La Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746