La police démantèle un « entrepôt » de pornographie juvénile

Des accusations susceptibles d'établir des précédents ont été portées à la suite d'une longue enquête sur une entreprise de Toronto

VAUGHAN, ON, le 20 juin 2019 /CNW/ - Cinq personnes ont été inculpées après une enquête de la Police provinciale de l'Ontario mettant en cause une entreprise basée en Ontario ayant fourni des millions d'images et de vidéos de pornographie juvénile.

Lors d'une conférence de presse, le commissaire Thomas CARRIQUE et l'inspecteur-détective David MacDONALD, accompagnés de représentants du service de police de Toronto et du United States Department of Homeland Security Investigations, ont présenté les résultats de deux projets d'enquête et annoncé les accusations susceptibles d'établir des précédents qui sont portées.

Lancé à la suite d'une plainte auprès du service de police de Toronto en octobre 2012, le projet GREENWELL est devenu une enquête criminelle multinationale complexe qui visait en premier lieu les personnes qui avaient téléversé et téléchargé des images et des vidéos au moyen d'un « entrepôt » de pornographie juvénile comptant des utilisateurs dans au moins 116 pays. Les serveurs étaient hébergés par une entreprise de Toronto appelée YesUp Media. Une enquête ultérieure - le projet BLACKHEATH - visait les exploitants de l'entreprise qui facilitaient sciemment la transmission de ces images dans un but lucratif. Il y avait 60 000 utilisateurs inscrits dans au moins 116 pays, et au moins 19 013 utilisateurs ont acheté un abonnement premium de 30 jours.

La police a inculpé cinq personnes associées à l'exploitation de YesUp Media de 11 infractions au total :

Zhen He (Patrick) ZENG, 40 ans, de Richmond Hill :

Rendre accessible de la pornographie juvénile (article 163.1 (3) du Code criminel);

Possession de pornographie juvénile (article 163.1 (4) du Code criminel);

Obligation de signalement à la police, conformément à l'article 3 de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.

Zhen Yu (Jeff) ZENG, 42 ans, de Richmond Hill :

Obligation de signalement à la police, conformément à l'article 3 de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.

Chin Choi (Peter) KOK, 52 ans, de Richmond Hill :

Rendre accessible de la pornographie juvénile (article 163.1 (3) du Code criminel);

Possession de pornographie juvénile (article 163.1 (4) du Code criminel);

Obligation de signalement à la police, conformément à l'article 3 de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.

Sui Hua (Jeff) YE, 47 ans, d'Aurora :

Rendre accessible de la pornographie juvénile (article 163.1 (3) du Code criminel);

Possession de pornographie juvénile (article 163.1 (4) du Code criminel).

Wen (Larry) LI, 31 ans, de Toronto :

Rendre accessible de la pornographie juvénile (article 163.1 (3) du Code criminel);

Possession de pornographie juvénile (article 163.1 (4) du Code criminel).

Cinq accusés doivent comparaître devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, au 1000, avenue Finch Ouest, à Toronto, le 1er août 2019. Ils ont été libérés sous certaines conditions, y compris l'obligation de remettre leurs passeports aux autorités, l'interdiction de quitter la province de l'Ontario et l'interdiction de s'engager dans une entreprise ou une activité avec une partie ayant fait l'objet d'une plainte pour pornographie juvénile.

CITATIONS

« Je suis fier du leadership qu'ont démontré nos forces de l'ordre en s'attaquant aux hébergeurs et aux administrateurs qui manquent à leur devoir et à leur responsabilité, conformément aux lois canadiennes, de prendre les mesures appropriées quand ils apprennent que leur infrastructure est utilisée pour le trafic de contenu illicite. Non seulement la police a réduit le nombre de « clients » qui maltraitent des enfants en ligne, mais nous avons également supprimé la plateforme qui hébergeait leur contenu monstrueux. » - Commissaire Thomas CARRIQUE, Police provinciale de l'Ontario

« Le Homeland Security Investigations (HSI) du United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) collabore étroitement avec nos homologues canadiens pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre d'un effort global de la communauté des forces de l'ordre. Par des opérations conjointes comme le projet Greenwell et le projet Blackheath, le HSI collabore étroitement avec des partenaires canadiens tels que la Police provinciale de l'Ontario et le service de police de Toronto afin d'arrêter les prédateurs d'enfants et de porter secours à leurs victimes. Sur la base des renseignements fournis par la Police provinciale de l'Ontario et le service de police de Toronto, le HSI a ouvert plus de 50 enquêtes criminelles et arrêté de nombreux prédateurs d'enfants aux États-Unis. » - Michael E. BUCKLEY, United States Department of Homeland Security Investigations, attaché d'Ottawa

