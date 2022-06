LA PLUS IMPORTANTE INITIATIVE DE RECHERCHE SUR LES TROUBLES NEUROCOGNITIFS ASSOCIÉS AU VIEILLISSEMENT AU CANADA LANCE UN PROGRAMME DE PRÉVENTION

TORONTO, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - La plus importante initiative de recherche sur les troubles neurocognitifs au Canada, le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement (CCNV), lance un programme en ligne innovateur qui offre aux aînés l'occasion d'accroître leurs connaissances sur les troubles neurocognitifs, d'améliorer leur mode de vie et de collaborer avec des chercheurs. Le programme Santé Cerveau PRO offre des modules éducatifs interactifs pour inciter les aînés à améliorer leur santé physique et cognitive, et à réduire les facteurs de risque associées au développement d'un trouble neurocognitif.

Ce programme bilingue aborde sept domaines clé qui ont une incidence sur le risque de développer un trouble neurocognitif : l'exercice physique, l'alimentation, le sommeil, la santé psychologique et les liens sociaux, l'engagement cognitif, la santé cardiovasculaire, la vision et l'audition. Chaque module comprend plusieurs vidéos de 10 minutes et des activités interactives. Les participants recevront un bandeau EEG pour mesurer l'activité du cerveau pendant le sommeil et un accéléromètre pour suivre leur activité physique. Les troubles neurocognitifs devraient toucher près de 1 million de Canadiens d'ici 12 ans et la réduction des facteurs de risque associés est une priorité nationale de plus en plus urgente.

« Le programme Santé Cerveau PRO fait partie d'un effort de recherche considérable portant sur des moyens concrets de prévention des troubles neurocognitifs et visant à obtenir des bénéfices substantiels pour un vieillissement en santé. » dit le Dr Howard Chertkow, directeur scientifique du CCNV, et directeur du Kimel Family Centre for Brain Health and Wellness de Baycrest.

« La Société Alzheimer du Canada (SAC) est fière de soutenir Santé Cerveau PRO dans le cadre du programme CAN-THUMBS UP. » dit la Dre Saskia Sivananthan, chef de la direction scientifique, du transfert et de l'échange des connaissances.

Le programme Santé Cerveau PRO est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada et la SAC, et a été créé dans le cadre du programme de recherche de la plateforme canadienne multidimensionnelle de prévention de la neurodégénérescence (CAN-THUMBS UP) du CCNV. L'étude soutiendra 350 aînés qui présentent au moins un facteur de risque associés aux troubles neurocognitifs avec l'objectif de réduire celui-ci durant l'étude qui s'échelonnera sur une période d'un an. Pour en savoir plus, visitez canthumbsup.ca.

À propos du CCNV

Le CCNV, composante nationale de la stratégie de recherche sur les troubles neurocognitifs des IRSC, regroupe plus de 340 chercheurs canadiens dont les intérêts portent sur le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles neurocognitifs associés au vieillissement. Pour plus d'information, visitez le ccna-ccnv.ca/fr.

