La plus grande offre de chalets locatifs adaptés aux télétravailleurs grâce à Partout chez nous et WeChalet

REPENTIGNY, QC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - PARTOUT chez nous, une entreprise québécoise spécialiste du mode de vie "Travailler PARTOUT", annonce fièrement son partenariat stratégique avec WeChalet, leader de la location de chalets en nature au Québec. Cette collaboration vise à répondre à la demande croissante des télétravailleurs cherchant des destinations de travail inspirantes tout en profitant de la beauté naturelle du Québec.

Avec une attestation Travailler PARTOUT, les propriétaires de chalets locatifs promettent un environnement confortable, adapté et propice à la productivité tout en assurant la qualité des lieux pour télétravailler.

La collaboration entre PARTOUT chez nous et WeChalet ouvre de nouvelles perspectives pour les télétravailleurs cherchant à échapper à la routine quotidienne et à travailler dans des endroits enchanteurs. Grâce à ce partenariat, ils pourront choisir parmi une variété de chalets attestés Travailler PARTOUT situés dans les régions les plus pittoresques du Québec.

"Cette nouvelle génération de voyageurs offre une perspective prometteuse aux propriétaires de chalets locatifs, en raison de leur tendance à prolonger leur séjour, à apprécier les périodes hors saison et à rechercher activement la quiétude propice au travail.'' mentionne Dany Papineau, président de WeChalet. Depuis la pandémie, cette clientèle connaît une croissance exponentielle, aspirant à vivre de nouvelles expériences tout en restant productifs et inspirés près de leurs activités préférées.

Julie Houde, présidente de PARTOUT chez nous, déclare : "Nous sommes enchantés de ce partenariat avec WeChalet, répondant à la demande croissante de télétravailleurs en quête de lieux de travail exceptionnels. Notre objectif est de proposer, via une plateforme web, une liste d'espaces de travail efficaces et une expérience mémorable dans les chalets attestés."

À propos de PARTOUT chez nous

PARTOUT chez nous facilite le travail à distance en proposant des lieux attestés, inspirants et adaptés au télétravail via sa plateforme Travailler PARTOUT. Elle propose aux télétravailleurs la possibilité de travailler d'où ils le souhaitent dans un cadre rassurant, que ce soit pour un après-midi, une semaine ou plusieurs mois afin de se sentir en paix comme à la maison.

À propos de WeChalet

WeChalet est une plateforme de location de chalets axée sur le mode de vie en plein air, proposant une sélection diversifiée de chalets dans des environnements naturels exceptionnels.

