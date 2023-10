LA PLUS GRANDE MURALE DE MONTRÉAL - UNE OEUVRE MONUMENTALE EN HOMMAGE À FRANÇOISE SULLIVAN

Une 30e murale de la collection de MU « Les Bâtisseur(e)s culturel(le)s de Montréal »

Un projet phare pour le Quartier Latin et le Village

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Hier, l'organisme MU inaugure la plus haute murale de Montréal en hommage à Françoise Sullivan ! Après 2 mois de travail, 1200 litres de peinture et une dizaine d'artistes impliqué(e)s, l'œuvre est enfin terminée et est visible depuis de nombreux endroits de la ville, tels que les ponts Jacques-Cartier et Champlain, le Vieux-Port de Montréal ou encore l'Île Sainte-Hélène. Cette murale monumentale rend hommage à une figure incontournable de l'art visuel québécois, Françoise Sullivan, à l'occasion de ses 100 ans, et devient la 30e murale de la série « Les bâtisseur(e)s culturel(le)s de Montréal », qui vise à reconnaître l'inestimable contribution des artistes de la métropole de différentes disciplines artistiques.

Nouvelle œuvre-murale monumentale produite par MU, 2023 (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie) L’équipe artistique de MU, les partenaires du projet et Françoise Sullivan devant la murale, 2023 (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie)

Intitulée DAMIERS 2023, cette œuvre de près de 21 000 pieds carrés (surface de 300 pieds de hauteur par 81 pieds de largeur) est située au cœur du centre-ville, sur le mur de l'Hôtel Hyatt Place, au coin des rues Sainte-Catherine Est / Saint-Hubert. La maquette est une œuvre originale conçue par Françoise Sullivan, et s'inspire de plusieurs de ses œuvres issues de la série Damiers. Elle est réalisée par la talentueuse équipe artistique de MU, composée de Benjamin Tran, Corinne Lachance, Diane Roe, Jenna Schwartz, Julie Legault-Béliveau, Marianne Blondeau-D'Amour et Nikki Küntzle, sous la supervision des deux muralistes en charge du projet, Arnaud Grégoire et Julien Sicre.

L'inauguration s'est déroulée devant la murale en présence de Françoise Sullivan, de la mairesse de Montréal Valérie Plante, de la Ministre Chantal Rouleau, des artistes et artisans qui ont contribué à sa réalisation, de nombreux dignitaires ainsi que des partenaires du projet.

« Je suis particulièrement fière de cet hommage monumental à une femme artiste, la plus importante murale à Montréal et qui plus est, une œuvre d'art contemporain originale signée Françoise Sullivan ! » s'est réjouie Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU. Réalisée pour son centenaire, la murale célèbre le potentiel révolutionnaire de son art et sa contribution exceptionnelle à la scène artistique contemporaine d'ici. Ce legs marquera le panorama de Montréal pour les générations à venir. Je rêve déjà d'une deuxième phase au projet où nous pourrons, grâce à des projections, célébrer différentes facettes de la vitalité et de la polyvalence de l'œuvre de Françoise Sullivan », a-t-elle ajouté.

Reproduire l'énergie créatrice d'une artiste aux multiples pratiques

La murale est une reproduction format géant d'une œuvre originale de l'artiste, tirée de la série des « Damiers ». Françoise Sullivan a revisité couleurs et composition pour l'occasion. Il était donc crucial de reproduire son coup de pinceau et son énergie si particulière, version « XXL ». Pour Françoise Sullivan, la couleur évoque une émotion pure et résonne de manière instinctive. Comme elle le décrit : « Mon but est de capturer la vibration du moment où l'on ressent une vie intense, de susciter cette sensation d'être pleinement présent dans un instant éphémère. » Cette impression est accentuée par les coups de pinceau expressifs qu'elle utilise et son penchant pour les toiles de grande taille qui offrent une expérience immersive. Sa technique consistait souvent à appliquer la peinture avec une spontanéité et une gestuelle rapide, capturant ainsi l'énergie du moment, et c'est ce que les artistes de MU ont souhaité transmettre dans l'œuvre DAMIERS 2023.

« C'est une fierté de voir une œuvre de Françoise Sullivan peinte sur ce mur à l'entrée du Village. Cette œuvre évoque la courtepointe de quartiers et de secteurs qui forment l'arrondissement de Ville-Marie. En plus de rendre hommage à une artiste incontournable qui a marqué le Québec, la murale apporte un dynamisme unique à un secteur qui a besoin d'amour. Cette réalisation s'inscrit dans nos objectifs pour la revitalisation du Village, car les arts et la culture sont des outils puissants pour redynamiser le secteur. Félicitations à MU et à tous les artistes qui ont participé à la réalisation de cette magnifique œuvre », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Mme Françoise Sullivan est une ces grandes pionnières dont nous pouvons être fiers. Son implication dans le Refus global a contribué à cette importante revitalisation de la culture et de la pensée québécoise. La murale que nous inaugurons aujourd'hui va non seulement embellir le Quartier Latin de Montréal, elle inspirera les générations futures à poursuivre leur propre quête artistique, à explorer de nouvelles frontières et à repousser les limites de l'expression créative », a déclaré Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Françoise Sullivan incarne l'esprit créatif, l'audace et la passion qui définissent Montréal en tant que ville d'art et de culture. C'est avec une immense joie que nous contribuons à cette magnifique murale en hommage à cette figure emblématique de la scène artistique montréalaise. Cette œuvre contribue à rappeler au monde entier que Montréal est une ville où l'art urbain trouve un foyer chaleureux » a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

« C'est un plaisir immense de retrouver Françoise Sullivan, une grande alliée de l'UQAM et une citoyenne d'honneur de notre Université. Cette murale apporte un réel éclat au Village, à notre quartier, à notre milieu de vie. Elle contribue à la dynamisation du centre-ville, à la revitalisation du Quartier latin, un enjeu qui m'est cher et qui nécessite des efforts concertés. Je tiens à saluer l'ensemble des partenaires pour leur implication », a assuré le recteur de l'UQAM Stéphane Pallage.

« Cette murale n'est pas qu'une œuvre d'art ; c'est le reflet d'un siècle de passion, d'audace et de l'âme artistique canadienne incarnée par Françoise Sullivan. » a déclaré Laura Montereau, ART OF CANADA

Merci à tous les partenaires qui ont financé ce projet : Fondation Art of Canada, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, l'arrondissement de Ville-Marie, l'UQAM, le Gouvernement du Québec, la Fondation Bombardier, le Hyatt Place Montréal, la SDC Village, Benjamin Moore, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Galerie Simon Blais.

Françoise Sullivan : Ambassadrice de l'art contemporain canadien

Françoise Sullivan est une artiste canadienne de renom, reconnue pour sa contribution exceptionnelle à la scène artistique contemporaine. Née le 10 juin 1923 à Montréal, Françoise Sullivan est une figure incontournable de l'art le plus actuel et est assurément la plus importante artiste en arts visuels vivante au Canada. Elle est cosignataire du manifeste Refus Global (1948) avec un texte, La danse de l'espoir, considéré comme un des premiers textes sur la danse contemporaine. Artiste multidisciplinaire, elle a su exprimer son talent à travers la danse, la chorégraphie, la performance, la peinture, la sculpture, la photographie et la vidéo sur une carrière de près de 80 ans. Mais c'est surtout son travail d'artiste des arts visuels qui marque véritablement sa longue carrière. Elle commence par le dessin et la peinture, dès les années 40, en tant que membre fondatrice de l'Automatisme au côté de Paul-Émile Borduas et de Jean-Paul Riopelle, puis se met à la sculpture dans les années 60, l'art conceptuel dans les années 70, et revient définitivement à la peinture dans les années 80.

Montréal est son point d'ancrage, elle y a enseigné pendant plus de 30 ans au département des Beaux-Arts de l'université Concordia et encore aujourd'hui, continue à peindre dans son atelier. Son apport au monde de l'art canadien a été reconnu par de nombreux prix : le Prix Paul-Émile-Borduas en 1987, le Prix du Gouverneur général en 2005, la Médaille de l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines en 2006, le Prix Gershon Iskowitz pour l'art canadien en 2008 et le Diplôme d'honneur de la Conférence canadienne des arts en 2009. Elle est en outre devenue membre de la Société royale du Canada (2005) et a été récipiendaire de l'Ordre du Canada (2001), de l'Ordre national du Québec (2002) et de l'Ordre de Montréal (2017). En 2000, l'UQAM lui décerne un doctorat honoris causa suivi de celui de l'Université de Montréal et de l'Université McGill pour souligner l'excellence de sa carrière artistique.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 16 ans, MU a réalisé plus de 200 murales d'envergure et pérennes dans tous les quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif comprenant plus de 500 murales. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection « Bâtisseur(e)s culturel(le)s montréalais€s ». MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

