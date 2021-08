La tournée de la vape 2021 avec ses 26 arrêts donnera une voix aux 1 000 000 de vapoteurs canadiens assiégés par les règlements fédéraux et provinciaux

OTTAWA, ON, le 20 août 2021 /CNW/ - Malgré les menaces persistantes d'interdiction des arômes, de limites de nicotine et d'augmentation des taxes ainsi que d'une campagne de désinformation persistante, les vapoteurs canadiens ne sont pas découragés dans leur lutte pour la réduction des méfaits du tabac en veillant à ce que les produits de vapotage demeurent disponibles, accessible et abordable d'un océan à l'autre.

La tournée de la Vape 2021 s'adressera aux 1 000 000 de vapoteurs canadiens oubliés et leur donnera une voix. De plus en plus de règlements fédéraux et provinciaux menacent l'accès, la disponibilité et l'accessibilité aux produits de vapotage. La tournée de la Vape 2021 apportera la vérité sur le vapotage dans les villes du Québec et de l'Ontario et mobilisera les vapoteurs. Il est temps de sauver le vapotage. Il est temps de sauver des vies

« Le gouvernement libéral n'aura d'autre choix que d'entendre nos voix. Par le passé, nous avons été réduits au silence et marginalisés. Cette tournée montrera aux candidats de cette élection que les vapoteurs ne seront plus ignorés. C'est un combat pour nos vies », a déclaré Maria Papaioannoy, porte-parole de Rights4Vapers, l'une des organisations canadiennes des droits des vapoteurs.

Le vapotage est une solution de rechange moins nocive au tabagisme. Les autorités de la santé publique du monde entier ont clairement indiqués que le vapotage peut être un outil efficace pour aider les fumeurs à cesser de fumer. Mais seulement si les bons cadres réglementaires et sociétaux sont en place.

« Notre tournée est sans précédent », a déclaré Christina Xydous, porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec. « Nous visiterons des villes et des villages de l'Ontario et du Québec pour éduquer, habiliter et mobiliser. Nous voulons que tout le monde comprenne que les saveurs sont essentielles pour faire du vapotage un outil efficace de réduction des méfaits du tabac. »

Les saveurs sont un élément important de l'expérience de vapotage pour les fumeurs adultes. Les saveurs aident les fumeurs à passer des cigarettes traditionnelles aux produits de vapotage. En 2019, le Parlement a tenu des audiences sur les modifications à la Loi sur le tabac (projet de loi S5). Les experts ont dit au gouvernement fédéral que les produits de vapotage aromatisés sont importants. Il est temps que tous les gouvernements écoutent.

Les produits de vapotage sont le meilleur espoir pour des centaines de milliers de Canadiens qui fument et qui cherchent une solution de rechange à la cigarette. Plus tôt cette année, Public Health England a publié son dernier examen d'études sur les vapeurs. Il a conclu que « la meilleure chose qu'un fumeur puisse faire est d'arrêter complètement de fumer et les données probantes montrent que le vapotage est l'une des aides à l'abandon les plus efficaces disponibles, aidant environ 50 000 fumeurs à cesser de fumer chaque année ».

Selon une étude publiée par le Consumer Choice Center, il y a plus de 1,5 million de vapoteurs canadiens adultes au Canada. Environ 955 000 de ces consommateurs adultes utilisent actuellement des produits de vapotage aromatisés. Une interdiction complète des saveurs dans le vapotage pousserait probablement la plupart de ces consommateurs à recommencer à fumer.

Pour de plus amples renseignements veuillez contacter:

SOURCE Rights 4 Vapers

Renseignements: Rights4Vapers : [email protected]; CDVQ : [email protected]

Liens connexes

https://www.rights4vapers.com/