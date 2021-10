La plus grande inquiétude des employés concernant le retour au bureau concerne les personnes qui les entourent

Au moment de la collecte des données en mai 2021, le taux de vaccination était élevé parmi les répondants. Près de neuf répondants sur dix (89 %) ont déclaré avoir déjà été vaccinés (71 %) ou prévoir de le faire dès qu'ils deviendraient admissibles (19 %), et seulement 11 % ont déclaré avoir fait le choix de ne pas être vaccinées (8 %) ou ne pas pouvoir être vaccinées (3 %).

La pandémie a eu de nombreuses répercussions négatives sur les employés canadiens, et ces répercussions pourraient avoir des effets à plus long terme sur leur santé physique et mentale et leur bien-être, et, par conséquent, sur leurs régimes d'assurance maladie au travail. Deux participants sur cinq (41 %) ont déclaré avoir pris du poids au cours de la pandémie, et parmi les autres conséquences largement répandues on compte également des sentiments accrus d'anxiété, de tristesse ou de dépression (36 %), une diminution de la santé physique (34 %), l'adoption de mauvaises habitudes alimentaires (31 %) et une augmentation des troubles du sommeil (29 %). Un répondant sur cinq (19 %) a déclaré avoir augmenté sa consommation d'alcool (15 %) ou sa consommation de drogues à usage récréatif (7 %).

Le niveau de stress sur le plan personnel, qui était déjà élevé avant la pandémie, a considérablement augmenté au cours de celle-ci. La proportion de répondants ayant déclaré ressentir un niveau de stress élevé ou très élevé au quotidien a augmenté considérablement (35 %, en hausse de cinq points par rapport à janvier 2020), mais certaines causes ont changé. Bien que les principaux facteurs de stress demeurent semblables à ceux des années précédentes, c'est-à-dire les finances (36 %, en baisse de trois points) et la charge de travail (34 %, sans changement), la pandémie a sans aucun doute joué un rôle, comme le démontre l'augmentation importante du nombre de répondants mentionnant les relations personnelles (31 %, en hausse de huit points) et les problèmes de santé les touchant personnellement ou touchant des membres de leur famille. (y compris la COVID) (31 %, en hausse de neuf points). Parallèlement, d'autres facteurs de stress ont diminué d'une année à l'autre, notamment les interactions avec les collègues (20 %, en baisse de sept points) et les déplacements entre la maison et le travail (8 % en baisse de huit points).

Selon les représentants des organisations responsables des régimes collectifs d'assurance maladie (également appelés promoteurs de régime), les répercussions de la pandémie à long terme sur leurs régimes iront au-delà des demandes de règlement faites par des employés atteints de la COVID-19. On estime qu'au cours des cinq prochaines années, les coûts à long terme les plus importants pour les régimes collectifs d'assurance maladie seront liés aux répercussions de la pandémie sur la santé mentale et aux demandes de règlement qui en découleront de la part des participants (49 %) ou de leurs personnes à charge (36 %). D'autres inquiétudes, qui portent notamment sur les demandes de règlement concernant des maladies graves ou des maladies chroniques comme le diabète, l'arthrite, le cancer et l'obésité, pourraient avoir empiré en raison de diagnostics ou de traitements tardifs (33 %) et les demandes de règlement pour des maladies chroniques attribuables à des facteurs liés à la pandémie qui pourraient avoir causé ou aggravé l'état de santé, p. ex., manque d'exercice, augmentation de la consommation d'alcool, etc. (29 %). Seulement 19 % des répondants ont mentionné les coûts directs associés aux employés ayant contracté la COVID-19. Environ le quart (23 %) des promoteurs de régimes déclarent qu'ils ne prévoient pas de répercussions à long terme sur leurs régimes d'assurance maladie.

Les deux tiers (67 %) des employés ont indiqué que les mesures prises par leur organisation pendant la pandémie ont amélioré l'opinion qu'ils avaient de leur organisation. Cependant, une proportion semblable (66 %) a déclaré s'être sentie moins proche de ses collègues et de son entreprise au cours de la dernière année.

Ce ne sont là que quelques-unes des conclusions du rapport du sondage Benefits Canada sur les soins de santé intitulé « La suite des choses ».

AU SUJET DE L'ÉTUDE : L'édition 2021 du Sondage Benefits Canada sur les soins de santé, qui a été mené auprès des participants et de promoteurs de régimes plus d'un an après le début de la pandémie de COVID-19, avait pour but de recueillir leurs opinions et leurs préférences au sujet des régimes d'assurance maladie, de la santé personnelle et du milieu de travail. Le rapport de cette année repose sur plus de 20 ans de données d'enquête tirées du sondage Sanofi Canada sur les soins de santé. Pour télécharger le rapport complet, consulter :

www.benefitscanada.com

Ce projet n'aurait pas été possible sans l'appui généreux de nos commanditaires :

Diamant

« Nous cherchons toujours à comprendre comment nous pouvons offrir une expérience personnalisée aux participants et ainsi nous assurer que leur régime leur donne accès aux prestations qui les aideront, dans l'immédiat comme à l'avenir, d'autant plus dans un contexte où les besoins des employés évoluent en raison de la pandémie. Les résultats du Sondage Benefits Canada sur les soins de santé 2021 nous aident à orienter le développement de nos produits et à fournir des points de vue précieux sur les besoins et les attentes des clients. » Loretta Kulchycki, vice-présidente principale, Produits, Intelligence artificielle et stratégie numérique, Canada-Vie

« Compte tenu des changements que nous avons observés dans notre système de santé en raison de la COVID-19, le besoin d'infirmières gestionnaires et de services comme CAREpath est plus pressant que jamais. Le Sondage Benefits Canada sur les soins de santé nous permet de mieux comprendre les besoins des Canadiens en matière de santé. » Christine Korczak, directrice nationale, Comptes d'entreprise et partenariats stratégiques, CAREpath

« Chez Desjardins, nous adoptons une approche holistique du mieux-être. Nous soutenons les participants aux régimes et leur donnons des outils de prévention éprouvés qui contribuent à réduire les problèmes de santé et l'absentéisme. Nous les encourageons à faire des choix de vie sains qui favorisent une bonne santé physique, mentale et financière. C'est pourquoi nous sommes ravis de commanditer le Sondage Benefits Canada sur les soins de santé. Nous croyons que ce type de sondage exhaustif sur les soins de santé peut favoriser le changement et améliorer les normes de l'industrie, et ce, dans l'intérêt de nos clients et de participants à leurs régimes. Nous espérons que vous trouverez les résultats du sondage intéressants et utiles. » --Denis Johnston, vice-président, Assurance pour les groupes et les entreprises, Marketing (Ontario, régions de l'Atlantique et de l'Ouest), Desjardins Assurance

« La recherche et les données sont plus que jamais devenues des outils puissants pour comprendre l'expérience des participants aux régimes d'avantages sociaux et nous permettre de continuer à nous adapter et à répondre à leurs besoins changeants. Le Sondage Benefits Canada sur les soins de santé offre les dernières tendances et favorise ainsi une prise de décisions éclairée , améliore l'efficacité et permet d'adapter les régimes d'avantages sociaux aux réalités d'aujourd'hui. La Croix Bleue est fière d'être partenaire de cette importante étude. » Alaina MacKenzie, vice-présidente régionale, Développement des affaires, Croix Bleue Medavie

« Chez la Financière Sun Life, notre but est d'aider les Canadiens à vivre en meilleure santé. Notre commandite du Sondage Benefits Canada sur les soins de santé est l'une de nos façons d'y parvenir. Nous croyons fermement que ces données peuvent aider les employeurs à mieux soutenir la santé et la productivité de leurs employés. » Marie-Chantal Côté, vice-présidente, Développement du marché, Garanties collectives, Sun Life

Platine

ALAViDA

GSC les avantages green shield

SolutionsSanté de Shoppers

iA Groupe financier

LA CORPORATION people

RBC Assurances

Teledoc Health

Fondateur

Sanofi Canada

Méthodologie du sondage : Les résultats sont basés sur un sondage en ligne mené en mai 2021 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 000 participants principaux à un régime collectif de soins de santé. Le questionnaire a été élaboré par Groupe Contex / Benefits Canada et mis en œuvre par Ipsos au nom de Groupe Contex, en faisant appel à des répondants choisis de façon aléatoire parmi les membres du panel canadien Je-dis d'Ipsos, qui sont plus de 200 000. La marge d'erreur est de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20. Les données ont été pondérées de telle sorte que la répartition en fonction de l'âge, du sexe et du lieu de résidence reflète la population active adulte selon les données du recensement de 2016. Du 31 mai au 30 juin 2021, Maru/Blue et Groupe Context ont également réalisé un sondage en ligne auprès de 524 décideurs promoteurs de régime partout au pays. Les données ont été pondérées de façon à refléter la répartition géographique exacte de l'entreprise, ainsi que la taille de cette dernière selon Industrie Canada.

À propos de Benefits Canada : Benefits Canada est la première et la plus influente publication du pays consacrée aux régimes de retraite et avantages sociaux à l'intention des principaux décideurs sur le marché du travail canadiens. Depuis plus de 42 ans, les directeurs financiers, membres de conseils d'administration, professionnels, gestionnaires et spécialistes de l'industrie se tournent vers notre magazine pour prendre des décisions éclairées concernant leurs régimes de retraite et les avantages sociaux.

À propos du groupe Contex : Le Groupe Contex est un chef de file canadien dans la création de conférences, d'expositions et de formations, et l'éditeur de publications et de sites Web prestigieux destinés aux entreprises. L'entreprise exerce ses activités sous plusieurs grands noms, dont Benefits Canada, Avantages, Les Affaires et Contech Bâtiment. Contex permet aux chefs d'entreprise canadiens d'exploiter pleinement leur potentiel grâce à une meilleure connaissance de leur environnement et à des occasions de réseautage au sein des nombreuses industries qu'il sert.

SOURCE Benefits Canada

Renseignements: Justin Graham, Directeur principal, Recherche de contenu, Groupe Contex, [email protected]