Un concept québécois unique au monde pour réduire les importations de fruits et légumes en hiver.

BROSSARD, QC, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Un an et demi après avoir lancé son concept novateur, l'entreprise québécoise Ferme d'Hiver inaugure sa première unité industrielle, à Vaudreuil. Totalisant 1150m2, le projet réalisé en deux phases en partenariat avec Les Serres Vaudreuil devient la plus grande ferme verticale de fraises en milieu contrôlé au Canada. Chaque année, entre octobre et juin, plus de 180 000 kilos de fraises y seront cultivés, ce qui équivaut à la production de plus de deux hectares de serre traditionnelle.

Cette inauguration marque un important jalon pour l'entreprise qui s'associe à des maraîchers locaux afin de déployer sa technologie à grande échelle. « La solution Ferme d'Hiver est une innovation 100% québécoise et un puissant levier pour stimuler la production locale hors-saison. En plus d'accroître les capacités de production des maraîchers, nos unités n'émettent aucun GES et permettent de réduire significativement ceux émis par les serres. Cette première installation industrielle marque un pas de plus vers notre autonomie alimentaire. » - Alain Brisebois, président et chef de la direction.

La Fraise d'hiver en vente chez IGA

En vertu de son entente commerciale avec Sobeys, la Fraise d'Hiver fera son entrée progressive dans une quinzaine d'épiceries IGA de l'ouest de Montréal et de la Montérégie au courant de l'hiver 2021-2022. Déjà disponible chez deux marchands, la Fraise d'hiver connait un véritable succès auprès des consommateurs. Fruit local, cultivé de manière écoresponsable et sans pesticides chimiques, elle offre une réelle alternative aux importations de la Californie et du Mexique.

« Chez IGA, c'est une priorité pour nous et nos marchands d'encourager la production locale et de collaborer avec des entrepreneurs d'ici comme Ferme d'Hiver, une entreprise qui a su allier innovation et audace en créant un concept de ferme unique et responsable. Nous sommes fiers de devenir les premiers distributeurs de la Fraise d'hiver et de pouvoir l'offrir à nos clients en exclusivité dans les IGA grâce à cette association. » - Francis Bérubé, directeur mise en marché et gestion des catégories, fruits et légumes, Sobeys.

Nourrir le Québec, mais aussi l'Amérique!

Afin d'atteindre son objectif de remplacer 10% des importations de fraises au Canada et ainsi produire plus de 13 millions de kg d'ici 2025, Ferme d'Hiver intègre ses unités à l'écosystème agricole existant et soutient le développement de l'expertise québécoise en matière de production intérieure optimisée : « Pour Ferme d'Hiver, l'ambition est de créer un pôle agroindustriel de maraîchage hors-saison. Nous voulons non seulement contribuer à l'essor de notre autonomie alimentaire, mais également desservir un marché d'exportation à travers l'Amérique du Nord. » - Yves Daoust, fondateur et chef des opérations.

« La pandémie a rappelé toute l'importance de s'approvisionner en produits de chez nous, particulièrement dans le secteur alimentaire. Avec l'inauguration de sa première ferme verticale en milieu contrôlé, Ferme d'Hiver réaffirme que sa solution technologique a le potentiel d'accroître l'autonomie agricole du Québec. Ce projet porteur incarne notre vision du développement d'une agriculture durable et locale.» - Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

Partenaire de la première heure de Ferme d'hiver, Investissement Québec salue l'ambition et la capacité d'innovation de l'entreprise et de ses dirigeants qui déjà, sont en mesure de déployer leur solution clef en main à l'échelle industrielle, de manière responsable et durable.

« Nous sommes fiers d'appuyer Ferme d'hiver et sa solution innovante d'agriculture d'hiver qui répond aux enjeux agroalimentaires et environnementaux. Privilégier une production locale et favoriser le virage vers une économie sobre en carbone sont des priorités pour Investissement Québec », soutient Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« D'ailleurs, dans le cadre de notre initiative Compétivert, qui vise à inciter les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques écoresponsables pour devenir plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale, nous avons fait de Ferme d'hiver, un « champion vert » pour inspirer d'autres entreprises à leur emboîter le pas », ajoute M. LeBlanc.

Qu'est-ce qu'une Ferme d'Hiver?

Une Ferme d'Hiver est un espace de culture maraîchère 100% contrôlé. On y recrée le soleil, la pluie et le vent à l'aide de systèmes d'ingénierie à la fine pointe de la technologie. Grâce à ces conditions climatiques parfaites, les risques de récoltes sont minimisés, la qualité des produits optimisée et aucun pesticide chimique n'est utilisé.

En misant sur l'agriculture verticale et l'intégration avec les serres, une Ferme d'Hiver aide à maximiser la rentabilité de production hors-saison de nos partenaires maraîchers.

Pour en savoir plus sur la solution innovatrice de Ferme d'Hiver, consultez le site internet : www.fermedhiver.ca.

À propos de Ferme d'Hiver

Alliant les savoirs de l'agriculture verticale, de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle, Ferme d'Hiver rend viable la production hors saison d'aliments frais et cultivés sans pesticides chimiques. Fondée en 2018, l'entreprise propose une solution agrotechnologique qui évite toute dépendance aux conditions climatiques en plus d'offrir un rendement énergétique inégalé. En s'associant avec des maraîchers locaux, Ferme d'Hiver vise à assurer le développement durable des ressources alimentaires, tout en protégeant la planète.

