MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Lundbeck Canada Inc. a le plaisir d'annoncer que VyeptiMD (eptinézumab pour injection) fait désormais partie de la liste de médicaments assurés par les régimes publics en Ontario, en Alberta, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, dans les Territoires du Nord-Ouest et par le Programme des services de santé non assurés (SSNA)[i]. Grâce à cette couverture, VyeptiMD est accessible pour 70 % des personnes atteintes de migraines inscrites au régime public d'assurance-médicaments qui sont admissibles au traitement.

Indiqué en prévention de la migraine chez les adultes ayant un épisode migraineux au moins quatre jours par mois, VyeptiMD a une place essentielle dans l'arsenal thérapeutique canadien. « Des données en contexte réel provenant du Canada montrent que la migraine est un lourd fardeau pour les patients, leur famille et le système de santé. Malgré son coût socioéconomique élevé, elle reste insuffisamment traitée. Il faut des traitements innovants, abordables, efficaces et bien tolérés pour alléger le fardeau de la migraine et mener à une meilleure prise en charge de ce trouble neurologique invalidant », explique la Dre Farnaz Amoozegar, professeure agrégée de clinique au Hotchkiss Brain Institute de l'Université de Calgary, titulaire d'une maîtrise ès sciences et associée du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

L'inscription récente de VyeptiMD à la liste des médicaments assurés par les régimes publics lève un obstacle pour la population des provinces concernées désirant un traitement innovant. « Il est primordial que les personnes atteintes de migraines aient un accès équitable à de nouvelles options thérapeutiques dans tout le Canada », plaide Wendy Gerhart, directrice générale de Migraine Canada. « C'est une excellente nouvelle pour les nombreuses personnes qui dépendent du régime public dans la majorité des provinces, mais des lacunes et des iniquités perdurent dans d'autres régions du pays où des patients attendent de nouveaux traitements. »

Par ailleurs, la majorité des régimes d'assurance privés remboursent à présent VyeptiMD pour les personnes admissibles atteintes de migraines. « Dans le cadre de nos initiatives de mobilisation, nous avons écouté des patients et des professionnels de la santé souligner l'importance de nouvelles solutions thérapeutiques », explique Michal Juul Sørensen, vice-président et directeur général de Lundbeck Canada. « Cet élargissement encourageant de la couverture publique signifie que plus de personnes au Canada ont accès au soutien nécessaire. Nous remercions les provinces et les décideurs publics pour leur appui. »

À propos de Vyepti MD

VyeptiMD est indiqué en prévention de la migraine chez les adultes ayant des épisodes pendant au moins quatre jours par mois.

VyeptiMD est un anticorps monoclonal humanisé qui se fixe sur le peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP) et qui a été conçu pour être administré par voie intraveineuseii,iii,iv. L'efficacité et l'innocuité de VyeptiMD ont été démontrées dans le cadre de deux essais cliniques de phase III (PROMISE-1 sur la migraine épisodique et PROMISE-2 sur la migraine chronique, essai qui incluait aussi des patients ayant reçu un double diagnostic de migraine chronique et de céphalée par abus médicamenteux)ii. Dans les deux études, VyeptiMD a satisfait au paramètre principal axé sur la diminution du nombre moyen de jours avec migraine par mois des semaines 1 à 12.

De plus, le programme d'essais cliniques a permis de constater la supériorité des deux doses de VyeptiMD sur le placebo dès le lendemain de la perfusion. L'innocuité de VyeptiMD a été évaluée chez plus de 2 000 adultes vivant avec la migraine qui avaient reçu au moins une dose. Durant les essais cliniques, les effets indésirables les plus courants (fréquence ≥ 2 % et au moins 2 % de plus que sous placebo) ont été la rhino-pharyngite et les réactions d'hypersensibilité.

Pour en savoir plus, y compris au sujet de la posologie et de l'innocuité, consulter la monographie de produit de VyeptiMC ou contacter le service d'informations médicales de Lundbeck au 1 866 880-4636.

À propos de la migraine

La migraine est une maladie neurologique complexe et invalidante caractérisée par des céphalées intenses récurrentes qui s'accompagnent typiquement de plusieurs symptômes, notamment des nausées, des vomissements et une sensibilité à la lumière ou au bruit. On estime que la migraine touche plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde, dont près de 2,7 millions de Canadiens, et qu'elle est deux fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommesv.

Parmi toutes les maladies, la migraine vient au deuxième rang des causes d'années vécues avec incapacité (AVI) et au premier rang des AVI chez les 15 à 49 ans, selon l'étude Global Burden of Diseasevi. La migraine a d'énormes répercussions sur la vie, les relations et la capacité à accomplir des activités du quotidien des personnesvii.

À propos de Lundbeck Canada Inc.

Depuis 1995, Lundbeck Canada s'efforce d'améliorer la vie des Canadiens atteints de maladies du cerveau. Filiale de H. Lundbeck A/S, une société pharmaceutique mondiale spécialiste des maladies du cerveau, nous nous appuyons sur plus de 70 ans de recherche de pointe en neurosciences. Nous nous consacrons sans relâche au rétablissement de la santé du cerveau afin que chacun soit au mieux de sa forme.

Les programmes de recherche de Lundbeck ciblent les défis les plus complexes en neurosciences, et notre filière s'attelle à mettre au point des traitements révolutionnaires pour les maladies du cerveau qui ont peu ou pas d'options thérapeutiques. Nous luttons contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes atteintes de maladies du cerveau et militons pour que ces personnes soient mieux acceptées dans la société.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web https://www.lundbeck.com/ca/fr.

La Dre Farnaz Amoozegar reçoit des honoraires en tant que consultante de Lundbeck Canada Inc.

VyeptiMD est une marque déposée de H. Lundbeck S.A., employée sous licence par Lundbeck Canada Inc.

