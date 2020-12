Dans le cadre de son dernier rapport intitulé Le sommet et rien d'autre : comment vaincre les difficultés pour atteindre les nuages (en anglais), Accenture a mené un sondage auprès de 750 professionnels chevronnés des secteurs des affaires et des TI travaillant au sein de grandes entreprises dans 11 secteurs et 17 pays, dont le Canada. Ce sondage a révélé que seulement 34 % des entreprises canadiennes pensent qu'elles obtiennent la pleine valeur prévue de leurs investissements dans l'infonuagique, par rapport à 37 % des entreprises à l'échelle mondiale.

Bien que la concrétisation de la valeur souhaitée n'ait jamais été aussi importante, 51 % des dirigeants des secteurs des affaires et des TI au Canada se disent « très satisfaits » de leurs résultats infonuagiques, par rapport à 45 % des dirigeants à l'échelle mondiale. En outre, seulement 18 % des entreprises canadiennes sont tout à fait convaincues que leurs initiatives en matière de migration infonuagique produiront la valeur attendue au moment prévu.



Le rapport d'Accenture souligne que les entreprises ayant pleinement embrassé l'infonuagique ont obtenu des résultats nettement meilleurs. À l'échelle mondiale, 46 % des plus grands adoptants ont indiqué avoir obtenu de tous les avantages prévus du nuage, comparativement à 36 % des adoptants modérés et à 28 % des adoptants timides.



Les entreprises au Canada reconnaissent que les technologies infonuagiques leur offrent la rapidité et la souplesse nécessaires pour relever les principaux défis auxquels elles font face. Celles-ci leur permettent également de mener des changements transformationnels visant à créer de nouvelles possibilités et de la valeur. Selon le rapport, 95 % des dirigeants d'entreprise canadiens considèrent maintenant le nuage comme un moyen d'atténuer l'incertitude économique et de réduire les risques. De plus, 90 % de ces dirigeants considèrent le nuage comme une composante essentielle de leur stratégie visant à atteindre leurs objectifs de durabilité.

« La transformation infonuagique offre aux sociétés canadiennes le moyen le plus efficace de réinventer leurs activités, de stimuler l'expertise et la créativité de leurs employés, d'améliorer leurs efforts en matière de durabilité et de créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes », a déclaré Jennifer Jackson, directrice générale et responsable, Technologie au Canada, Accenture. « Mais en réalité, ce ne sont pas toutes les sociétés qui maximisent la valeur potentielle du nuage. En fait, notre dernier rapport démontre une amélioration étonnamment modeste sur deux ans du rendement des initiatives infonuagique d'entreprise, ce qui donne à penser qu'une approche mieux pensée et plus globale est nécessaire. Pour demeurer concurrentielles à l'ère de la COVID-19 et au-delà, les sociétés doivent mettre en œuvre une stratégie qui préconise l'infonuagique, dans laquelle chacun de leurs secteurs d'activités tire parti du nuage, et ce, dès maintenant. »



La recherche examine également les éléments qui pourraient empêcher les entreprises canadiennes de faire avancer leur stratégie infonuagique et d'atteindre leurs objectifs. Les « risques liés à la sécurité et à la conformité » ont été le plus souvent cités (53 %) comme obstacle perçu, suivis de la « complexité des changements opérationnels » et des « contraintes d'implantation au sein d'infrastructures plus anciennes », dans des proportions respectives de 44 % et 36 %. Chaque obstacle énuméré a été choisi comme principal obstacle par un tiers des répondants.

Lorsqu'il est question de résultats par rapport à l'infonuagique, les résultats à l'échelle mondiale démontrent également que les PDG ont une perspective et des préoccupations sensiblement différentes de celles de leurs cadres supérieurs et hauts dirigeants. En effet, 54 % des PDG à l'échelle mondiale ont entièrement confiance en la capacité de leur organisation à atteindre ses objectifs infonuagiques à la valeur attendue et dans les délais prévus, par rapport à 34 % des chefs de l'information et à seulement 28 % des directeurs financiers.

« Les résultats de nos recherches indiquent qu'une gestion réussie des complexités liées aux migrations vers le nuage aide les organisations à mieux réaliser la valeur commerciale. La bonne nouvelle, c'est qu'en adoptant une approche rigoureuse et axée sur les résultats pour concevoir une stratégie infonuagique personnalisée, en établissant des partenariats avec les experts appropriés et en surmontant les difficultés autres que celles liées à la technologie elle-même, comme le perfectionnement du personnel pour améliorer son rendement, les entreprises canadiennes peuvent obtenir les résultats et le rendement du capital investi désirés », a ajouté Vikas Shreedhar, directeur général et responsable, Service infonuagique, Accenture.



Afin d'obtenir la pleine valeur commerciale des technologies infonuagiques, Accenture recommande aux organisations d'adopter de nouvelles façons de travailler, de faire le saut vers de nouveaux modèles opérationnels, de mettre en place de nouveaux rôles et de perfectionner de nouvelles compétences. Voici quatre aspects clés sur lesquels les entreprises doivent se pencher :

Accent sur la valeur commerciale : Élaborer une stratégie infonuagique optimale fondée sur des analyses exhaustives de rentabilité, afin de cerner les possibilités d'augmentation de revenus et de rendement tout en faisant concorder les objectifs et les intervenants au sein de l'entreprise. Gestion du changement de l'effectif et de la culture : Mettre en œuvre de nouveaux programmes de perfectionnement et de préparation, ainsi que de nouveaux modèles opérationnels, afin de transformer et d'améliorer la façon dont les employés travaillent pour leur permettre de mieux répondre aux besoins en constant changement. Données et intelligence artificielle : En exploitant la puissance des modèles de données infonuagiques, accéder aux analyses et aux renseignements propres à des industries et fonctions particulières archivés dans les anciens systèmes. Partenariats payants : Tirer parti des compétences et de l'expérience de partenaires stratégiques pour accroître et améliorer les capacités existantes de l'organisation. Les services gérés dans le nuage sont souvent une option pour les entreprises qui cherchent à acquérir les compétences dont elles ont besoin sans incidence négative sur leur rentabilité.

La nouvelle recherche d'Accenture fait suite à la création d'Avantage nuagique, qui offre une gamme complète de services infonuagiques conçus pour aider les clients de chaque secteur à devenir des entreprises qui misent avant tout sur l'infonuagique, afin qu'elles puissent accélérer leur transformation numérique, innover plus rapidement et créer une valeur différenciée et durable. Avec nos 70 000 professionnels de l'infonuagique et forts d'un investissement de trois milliards de dollars au cours des trois prochaines années, nous offrons une profonde expertise et des compétences inégalées en matière d'infonuagique, des solutions sectorielles, les capacités d'un écosystème de partenaires et les actifs qui permettent aux clients de réaliser une plus grande valeur grâce au nuage, et ce, rapidement et à grande échelle. Consultez notre site Web : www.accenture.com/cloud.

