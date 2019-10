La plateforme Voilà! obtient un financement de 3M$ pour aider à contrer la pénurie de main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Voilà!, la plateforme québécoise d'optimisation de la main-d'œuvre et de gestion d'horaires, annonce un investissement de près de trois millions de dollars qui permettra l'embauche d'une centaine d'employés à Québec et à Montréal, l'ajout d'une importante composante d'intelligence d'affaires à la plateforme, en plus d'accélérer sa croissance sur les marchés nord-américains. Le financement octroyé comprend des investissements d'Investissement Québec, de Panache Ventures, de Telegraph Hill Capital et d'investisseurs privés.

Une plateforme adaptée aux enjeux des entreprises

Depuis sa création, en décembre 2018, plus de 1000 entreprises canadiennes misent déjà sur la plateforme, que ce soit pour gérer plus efficacement les horaires du personnel, améliorer la communication avec les employés ou maximiser l'engagement de ces derniers. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, l'optimisation des ressources humaines devient en effet essentielle pour les employeurs, tous secteurs confondus.

« Le marché de l'emploi vit de profonds bouleversements. Conscients de leur valeur, les employés s'attachent moins qu'auparavant à leur poste, alors que d'autres préfèrent travailler à forfait ou cumuler plusieurs boulots. Voilà! aide les gestionnaires à simplifier les horaires et à optimiser la main d'œuvre en plaçant l'employé au cœur du processus. Nous croyons que si un travailleur choisit son horaire, il sera plus enclin à l'honorer et à limiter ses demandes de remplacement. Et les chiffres nous donnent raison », explique Martin Ouellet, fondateur de Voilà! et de Taleo, une plateforme en technologie de recrutement qui a été vendue à Oracle en 2012 pour 1,9 milliard de dollars.

Les statistiques recueillies par la plateforme démontrent que l'utilisation de Voilà! permet de diminuer de 65 % le taux d'absentéisme et de 10 % le taux de roulement, en plus de réduire de 80 % le temps imparti à la gestion des horaires.

Se donner les moyens de s'établir comme chef de file de l'industrie

Grâce au financement obtenu, Voilà! pourra déployer une stratégie afin de percer plus rapidement les marchés canadiens et américains tout en développant un module d'intelligence d'affaires complexe, qui permettra au produit de se démarquer des logiciels de gestion d'horaires traditionnels déjà présents sur les marchés visés.

À propos de Voilà!

