La plateforme SmartBi maintenant offerte à tous

La centralisation des données

L'expérience utilisateur, la clarté des tableaux de bord et la simplification de l'analyse font partie des objectifs depuis le début du projet. Ils ont d'ailleurs été atteints après cinq années de travail acharné qui ont payé.

« SmartBi, c'est clé en main. On décide pour quelle plateforme on veut un tableau de bord et on en obtient un qui respecte les meilleures pratiques et qui est prêt à l'emploi. On évite ainsi un bon nombre d'erreurs issues d'une mauvaise création de notre tableau », explique Paul Ross, l'un des fondateurs de SmartBi.

Elle se connecte facilement à plusieurs plateformes, comme :

Les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) ;

Les CRM (Pipedrive) ;

La plateforme de vente en ligne Shopify ;

Les outils de placement publicitaire en ligne (AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Bing) ;

D'autres outils analytiques ou de suivi (Google Analytics, CallRail).

Il est à noter que plusieurs s'ajoutent chaque mois également.

« Notre objectif est de permettre à nos clients de centraliser le plus de données possibles issues de tous les canaux qu'ils utilisent. Chacun d'eux possède donc un tableau de bord qui lui est propre », renchérit-il.

Avoir l'heure juste sans détenir un certificat en physique nucléaire

SmartBi simplifie l'accès et l'analyse en offrant une vue d'ensemble complète de l'écosystème numérique, mais également, des comparaisons entre les résultats issus de divers canaux.

« Les gens ont accès à bien des données, mais c'est tellement compliqué de s'y retrouver qu'ils ne les utilisent pas. Les données ne peuvent pas être croisées entre les différentes plateformes, ce qui fait qu'elles se comparent seulement à elles-mêmes et ne permettent pas de savoir quel canal peut apporter de meilleurs rendements, raconte Paul Ross. Nous incorporons à l'outil des données de benchmark issu d'études et de recensements ainsi que des calculs algorithmiques complexes qui viennent bonifier les tableaux de bord. »

L'abonnement à SmartBi inclut d'ailleurs la configuration de tous les tableaux de bord par l'équipe d'experts, qui offrent par la suite une formation à l'utilisateur afin qu'il devienne autonome dans la plateforme.

Comme la centralisation de données est le cheval de bataille des fondateurs, ceux-ci se sont focalisés sur l'utilisateur d'expérience pour que les agences ou les entreprises qui travaillent dans la plateforme se retrouvent rapidement. « Tous nos tableaux de bord sont structurés de la même manière, donc tout devient facile. De plus, comme on centralise les données à un seul endroit, on est aussi capable de faire interagir ces données entre elles », poursuit l'expert en intelligence d'affaires.

À propos de SmartBi

Après cinq années de recherche, de modifications et d'essais fructueux, les stratèges en intelligence d'affaires ont senti qu'il était temps d'offrir à tous la plateforme SmartBi. Maintenant que celle-ci est déjà utilisée par une trentaine de clients issus de différentes industries, les fondateurs souhaitent faire profiter le plus de gens possible de ce nouvel outil qui révolutionne la centralisation et la compréhension de leurs propres données.

