La plateforme québécoise illuxi s'illustre dans près de 40 pays

QUÉBEC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'expertise de l'équipe illuxi, qui accompagne les organisations à réaliser des événements virtuels et interactifs a rayonné jusqu'en Europe.

Mandatée pour concevoir l'espace virtuel personnalisé de la 11e Expo-Sciences de la Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg, l'équipe illuxi s'est non seulement démarquée pour la complexité de sa plateforme technologie de pointe en recevant plus de 15 000 visites en 2 jours, mais également pour avoir fait connaître les projets des jeunes scientifiques âgés de 11 à 21 ans dans près de 38 pays à travers le monde et ce, avec une qualité vidéo haute résolution exceptionnelle propulsée par Brightcove.

« Nous sommes très fiers que la plateforme illuxi, créée au Québec ait autant d'échos positifs et que notre expertise traverse ainsi les frontières », explique Geneviève Desautels, présidente d'illuxi.

En marge de la 50e édition du prestigieux Concours national Jonk Fuerscher et sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier Guillaume de Luxembourg, ce premier événement virtuel a diffusé en direct notamment un congrès, où de nombreuses conférences et près d'une cinquantaine de projets internationaux ont été présentés en direct, avec des images de grande qualité. Un forum, un espace photo virtuel et des performances musicales ont également été proposés aux participants.

« Cette superbe collaboration avec l'ensemble de l'équipe de la Fondation des Jeunes Scientifiques Luxembourg nous a permis non seulement de faire découvrir les nombreuses possibilités qu'offre notre plateforme technologique, mais en plus d'offrir la chance aux participants de déambuler parmi plus d'une cinquantaine de kiosques virtuels, de rencontrer et discuter en direct avec les jeunes à travers le monde », s'exprime fièrement Morgan Homo, associé illuxi Europe.

Pour un aperçu de la plateforme personnalisée, cliquez ici.

À propos d'illuxi

Intelligence illuxi accompagne les organisations et les professionnels à héberger, commercialiser et concevoir des formations en ligne, services professionnels à distance, événements virtuels, vidéos en direct et balados sur notre plateforme propriétaire développée à Montréal. illuxi est également un expert du e-learning interactif. Les formations d'illuxi agissent en accélérateur, catalysant les apprentissages en proposant des expériences imitant la réalité de leurs clients.

