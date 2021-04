SAN DIEGO, 6 avril 2021 /CNW/ - Le San Diego County Sheriff's Department (SDSD) a choisi NicheRMS365MC, une plateforme de type infonuagique optimisée pour les appareils mobiles, pour permettre à ses shérifs adjoints et à ses employés de diriger efficacement leurs opérations.

Élaborée par Niche Technology Inc., NicheRMS365 regroupe l'ensemble de la gestion des informations policières en une seule plateforme, donnant aux quelque 1 300 shérifs adjoints et employés du SDSD une perspective opérationnelle précise pour chaque situation critique où une intervention policière est nécessaire afin d'accroître leur sécurité ainsi que celle des citoyens.

Protégée par la plateforme Microsoft® Azure, NicheRMS365 offre la mobilité dont les shérifs adjoints du SDSD ont besoin pour travailler à partir de n'importe quel endroit sur n'importe quel appareil. NicheRMS365 permet également au SDSD de mieux reconnaître les personnes vulnérables, facilitant ainsi le travail des shérifs adjoints pour prévenir et résoudre les crimes ainsi que traduire les coupables en justice.

Avec NicheRMS365, le SDSD peut simplifier ses processus opérationnels quotidiens et profiter des avantages d'une saisie unique de données, évitant ainsi les doublons grâce au partage de données à l'échelle du service de police. Voici d'autres avantages offerts par NicheRMS365 :

Souplesse : NicheRMS365 donnera aux shérifs adjoints et aux employés du SDSD un accès immédiat aux informations policières essentielles, peu importe où ils se trouvent.

Échange d'information entre plusieurs services : Le SDSD prévoit d'être le service hôte d'un consortium utilisant la plateforme NicheRMS365 à l'échelle du comté . NicheRMS365 tient compte des processus et des flux de travail respectifs de chaque service tout en partageant les données essentielles à leur mission, favorisant ainsi la collaboration entre les services pour assurer la sécurité des citoyens et permettre une résolution plus rapide des cas ainsi qu'une meilleure prévention du crime.

Intégration harmonieuse : NicheRMS365 interagit facilement avec d'autres technologies utilisées par les services policiers pour automatiser les processus opérationnels.

Efficacité opérationnelle : NicheRMS365 simplifie la saisie des données grâce à ses fonctionnalités d'assistance, fournissant des rapports rapides, précis et faciles à utiliser pour les shérifs adjoints.

Conformité avec le National Incident-Based Reporting System (NIBRS) : La plateforme NicheRMS365 est entièrement conforme au NIBRS.

Niche est fière d'appuyer le SDSD dans l'accomplissement de sa mission qui consiste à « fournir des services de sécurité publique de la plus haute qualité afin de faire de San Diego le comté urbain le plus sécuritaire au pays ».

À propos de NicheRMS365

À Niche, nous nous consacrons à améliorer l'efficacité des réponses aux demandes d'information des agents de première ligne dans les moments où chaque seconde compte. L'interface utilisateur réactive de NicheRMS365 offre une expérience utilisateur cohérente et intuitive sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portatifs et les appareils bureautiques, de sorte que les membres des services n'ont qu'à s'exercer une seule fois et peuvent ensuite l'utiliser partout, sur n'importe quel appareil.

NicheRMS365 est une plateforme de type infonuagique optimisée pour les appareils mobiles qui établit la norme en matière de système de gestion des dossiers pour la police dans le monde entier. Elle est utilisée par 162 000 agents assermentés aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Il s'agit de la plateforme de système de gestion des dossiers la plus configurable, performante et réputée au monde.

Planifiez une démonstration pour découvrir de quelle façon NicheRMS365 peut vous aider en consultant notre site à l'adresse www.NicheRMS.com.

