SINGAPOUR et HANOI, Vietnam et MANILLE, Philippines, 16 février 2023 /CNW/ - L'entreprise productrice d'électricité indépendante de Singapour athein créée récemment en tant que partenariat de coentreprise entre quatre entreprises de l'Asie du Sud-Est, s'est fixé l'objectif ambitieux d'amasser 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années pour financer son portefeuille de projets d'énergie solaire et éolienne en Australie, en Inde, aux Philippines et au Vietnam, qui s'établit actuellement à 2 GWc d'actifs d'exploitation et de projets en cours de développement.

« Nous sommes à l'âge d'or des énergies renouvelables. Malgré la diminution des subventions pour l'énergie propre et la tourmente économique actuelle, qui touche les taux d'inflation, la volatilité des monnaies, la chaîne d'approvisionnement et les goulots d'étranglement logistiques, l'année 2023 sera une autre année record pour le déploiement de capitaux dans l'énergie verte », a commenté Milan Koev, co-fondateur et chef de la direction d'athein.

Lorsque les taux d'inflation sont élevés, la première victime est généralement l'électricité, qui est un service essentiel. En 2023, le coût de l'électricité a augmenté d'environ 25 % sur 12 mois au sein des principales économies de l'Asie-Pacifique. Les prix du gaz naturel liquéfié sont 2,5 fois plus élevés qu'en 2019, et les prix du charbon ont quadruplé depuis.

Edmund Yen, cofondateur et chef des communications d'athein a ajouté : « Avec la dernière annonce d'EVN au Vietnam, la hausse des prix de détail de près de 20 %, les prix du marché de gros aux Philippines et dans certaines parties de l'Australie, qui atteignent des niveaux moyens mensuels de 8 PHP par kWh et 0,20 AUD respectivement, et la tendance à la hausse en Inde, nous nous dirigeons vers une crise de l'électricité. Une crise pour laquelle les entreprises et les ménages ont désespérément besoin de solutions de rechange. »

« Par conséquent, le coût actualisé de l'énergie des énergies renouvelables dans la région est en moyenne 46 % inférieur aux tarifs moyens imposés aux utilisateurs finaux en 2022 », a conclu Dzung Nguyen, cofondateur et responsable de la région du Vietnam pour athein.

De plus, nous ne sommes qu'à 20 mois de la première étape de RE100, l'année 2025, qui déclenche la date limite pour atteindre l'objectif de carboneutralité pour quelque 300 grands conglomérats multinationaux. Wood Mackensey estime qu'au cours des trois prochaines années, le taux de croissance annuel composé sera de plus de 120 % pour les accords bilatéraux d'achat d'énergie renouvelable dans la région Asie-Pacifique. Cela représente 56 GWc en accords d'achat d'énergie. D'un autre côté, la demande d'électricité se rétablit lentement à ses niveaux antérieurs dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 % prévu par S&P Global pour la prochaine décennie. Avec l'accélération des objectifs en matière d'énergie renouvelable des gouvernements asiatiques lors de la COP26, qui ont été établis à 62 % en moyenne d'ici 2035, les nouvelles installations d'énergie solaire et éolienne devraient atteindre plus de 1 000 GWc au cours de la prochaine décennie.

À propos d'athein Holding

athein est un partenariat de coentreprise entre ATAD Steel Structure Corporation, Hexagon Holdings, Inpos Ltd. et Invenic Inc. La plateforme s'engage à aider ses clients multinationaux du secteur manufacturier à atteindre leurs objectifs de carboneutralité et prévoit d'exploiter 1 GWc d'actifs renouvelables d'ici 2026, et 5 GWc d'ici 2030.

