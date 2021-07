Ce financement s' ajoute au financement de 30 millions $ de MPOWER recueilli plus tôt cette année auprès de Tilden Park Capital Management, qui a également participé à la ronde actuelle, et d'ETS Strategic Capital au nom d'ETS, la plus grande organisation mondiale à but non lucratif d'évaluation, de recherche et de mesure dans le domaine de l'éducation. Les autres investisseurs de la ronde actuelle comprennent King Street Capital Management, Drakes Landing Associates et Pennington Alternative Income Management.

Plus d'un million d'étudiants étrangers étudient actuellement aux États-Unis et 600 000 au Canada; ces nombres devraient augmenter rapidement à mesure que les restrictions liées à la COVID-19 sont levées. Le financement de l'éducation et la couverture des coûts connexes sur les campus sont une préoccupation majeure des étudiants potentiels, à laquelle MPOWER s'attaque directement en offrant des bourses et des prêts à des étudiants de plus de 200 pays.

Fondée en 2014 par Emmanuel (Manu) Smadja, un ancien de McKinsey et de Capital One, MPOWER Financing vise à démocratiser l'éducation en réduisant les obstacles financiers pour les étudiants prometteurs du monde entier. Les prêts de MPOWER sont approuvés instantanément et sont accordés à des taux d'intérêt concurrentiels sans exiger de cosignataire ou de garantie.

« Nous sommes ravis de travailler avec des investisseurs chevronnés qui partagent notre vision quant au soutien des étudiants les plus brillants du monde entier », a déclaré M. Smadja, président-directeur général de MPOWER Financing. « Les nouveaux fonds serviront à soutenir directement les étudiants, à automatiser et à mettre à l'échelle nos opérations, et à faire croître notre équipe à Bangalore, en Inde. Nous nous réjouissons à l'idée d'appuyer un nombre encore plus grand d'étudiants qualifiés du monde entier alors qu'ils s'aventurent à étudier aux États-Unis et au Canada. »

« Nous sommes ravis de nous associer à MPOWER Financing, qui exploite un modèle d'affaires vraiment différencié dans le cadre duquel elle offre aux étudiants non seulement des prêts, mais également de l'orientation professionnelle et du soutien tout au long de leur parcours », a déclaré Chris Gamaitoni, directeur général de Tilden Park Capital Management. « La mission de l'équipe et son engagement envers les élèves sont une source d'inspiration. Nous sommes ravis d'appuyer MPOWER Financing alors qu'elle continue d'étendre sa portée mondiale et d'appuyer encore plus d'étudiants. Nous nous réjouissons à l'idée de miser ensemble sur les réussites de l'entreprise. »

« MPOWER Financing souscrit des prêts fondés sur les réalisations scolaires et le cheminement de carrière des étudiants, une approche remarquablement novatrice qui tire parti d'ensembles de données exclusives massifs et disparates », a déclaré McLean Copus, analyste principal à King Street Capital Management. « Sa plateforme offre un meilleur accès financier aux étudiants et donne à l'entreprise de bien meilleurs résultats en matière de crédit. Nous avons été séduits par le rendement du portefeuille de MPOWER Financing par rapport aux indices de référence standard, ainsi que par sa faible volatilité en période de difficultés économiques, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre travail avec l'entreprise. »

À propos de MPOWER Financing :

MPOWER Financing , dont le siège social est situé à Washington, D.C. et qui a des bureaux partout dans le monde, est une entreprise de technologie financière axée sur sa mission et le principal fournisseur de prêts pour études mondiaux qui n'exigent pas un cosignataire. C'est le seul prêteur étudiant dans le monde qui utilise un algorithme exclusif pour analyser les données sur le crédit nationales et étrangères ainsi que le potentiel de revenus futurs pour servir les étudiants étrangers et DACA prometteurs. MPOWER collabore avec plus de 350 universités de premier plan aux États-Unis et au Canada pour offrir du financement à des étudiants de plus de 200 pays. L'équipe MPOWER, qui est composée en grande partie d'anciens étudiants étrangers, aide à établir les antécédents de crédit des étudiants et leur fournit une éducation financière personnelle et de l'orientation professionnelle pour les préparer à la vie après l'école. MPOWER a été nommée l'un des meilleurs endroits où travailler , l'un des meilleurs milieux de travail technologiques en matière de diversité et l'une des meilleures entreprises de technologie financière pour lesquelles travailler d'American Banker quatre années consécutives. L'équipe est soutenue par Zephyr Peacock, Breega, Potencia Ventures, Goal Solutions, Gray Matters Capital, Cometa, AI8, DreamIt, 1776, Village Capital, Fresco, K Street et University Ventures.

À propos de Tilden Park Capital Management :

Tilden Park Capital Management LP est un gestionnaire d'actifs non traditionnels multi-stratégies axé sur les revenus fixes, dont le siège social est situé à New York. La société se concentre principalement sur les produits structurés et les prêts hypothécaires, la valeur relative des titres à revenu fixe et les stratégies connexes de crédit et d'actions d'entreprises. Tilden Park est dirigée par son chef des placements, Josh Birnbaum, qui a auparavant cogéré les opérations de négociation au sein du groupe des produits structurés de Goldman Sachs.

À propos de King Street Capital Management : King Street est une société mondiale de gestion de placements de 20 milliards $ qui a été fondée en 1995 et qui a des bureaux à New York, à Londres, à Singapour, à Tokyo et à Charlottesville, en Virginie. Avec plus de 25 ans d'expérience en tant que spécialiste mondial du crédit, King Street utilise une approche fondamentale axée sur la recherche à l'échelle de multiples stratégies, marchés, industries et catégories d'actifs, y compris une plateforme de prêt en expansion.

Contact pour les médias : Joy Dumandan, [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=qWRe8jvFyBs

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1572085/MPOWER_logo_Logo.jpg

SOURCE MPOWER