WILLEMSTAD, Curacao, 11 juillet 2024 /CNW/ - La plateforme de jeux en ligne BC.GAME a conclu une entente historique de 40 millions de dollars pour devenir le partenaire principal officiel du club de soccer anglais Leicester City, selon une annonce publiée par le club le 5 juillet dernier. Ce partenariat est l'un des plus importants de l'histoire de Leicester City, la marque BC.GAME sera mise en évidence à l'avant du maillot de la première équipe masculine de Leicester City et des répliques de maillots pour adultes à partir de la saison 2024/25.

Dans le cadre de cette expansion, BC.GAME présentera sa cryptomonnaie exclusive, $BC, un jeton natif de la plateforme BC.GAME conçu pour offrir une valeur unique aux détenteurs de jetons et aux utilisateurs de la plateforme grâce à différentes mesures d'encouragement et fonctionnalités pratiques. $BC sert non seulement de jeton de gouvernance, mais aussi de jeton utilitaire pour les produits de jeu sur BC.GAME.

Lancement de $BC : Améliorer l'expérience de jeu en ligne

BC.GAME a lancé $BC, une nouvelle cryptomonnaie conçue pour améliorer l'expérience des joueurs sur sa plateforme. En réponse aux nombreux commentaires de la communauté, $BC vise à offrir aux utilisateurs une expérience plus intégrée et plus enrichissante. Ce jeton sera au cœur de l'écosystème du jeu, permettant des transactions pour des achats en cours de partie, un accès à des caractéristiques exclusives, et plus encore.

Le lancement de $BC marque une étape importante du développement de la plateforme. Non seulement la cryptomonnaie améliorera l'expérience de jeu, mais elle créera également un sentiment d'appartenance chez les joueurs. En intégrant $BC à la plateforme, BC.GAME permet aux utilisateurs de profiter de transactions harmonieuses et d'avantages exclusifs qui n'étaient pas offerts auparavant.

BC.GAME soutient activement le réseau Bitcoin Lightning depuis 2019, démontrant ainsi son engagement à faire progresser le secteur de la cryptomonnaie. Reflétant ce soutien, BC.GAME a transformé de façon novatrice le « B » de son logo sur les maillots en « ₿ ». Selon le classement de 1ml.com, le nœud de BC.GAME se classe au 16e rang, ce qui démontre le rôle de premier plan de l'entreprise dans la communauté des cryptomonnaies.

Stratégies robustes en matière d'économie de jetons et de croissance

Pour soutenir la croissance de $BC, BC.GAME prévoit de mettre en œuvre des cryptoparachutages dans la communauté, des extractions de liquidités et des stratégies de marketing complètes. Ces initiatives, soutenues par un solide cadre d'économie de jetons, devraient créer un marché dynamique et offrir une valeur constante aux utilisateurs. Le cryptoparachutage dans la communauté récompensera les premiers clients et les participants actifs, tandis que l'extraction de liquidités fera en sorte que $BC demeure un actif stable et précieux.

La stratégie de marketing globale de BC.GAME comprend des collaborations avec des influenceurs, des partenariats avec d'autres plateformes et des campagnes publicitaires ciblées. Ces efforts visent à accroître la visibilité et l'adoption de $BC, assurant ainsi son succès au sein du marché concurrentiel des cryptomonnaies.

Partenariat stratégique avec le club de soccer Leicester City

BC.GAME a également conclu un partenariat exceptionnel avec le club de soccer Leicester City, qui sera en vigueur d'août 2024 à mai 2026. Dans le cadre de cette entente, le logo de BC.GAME figurera sur les maillots de l'équipe de Leicester City, ce qui améliorera considérablement la visibilité mondiale de la plateforme.

Leicester City est reconnu pour sa victoire inattendue en Premier League en 2016 et sa victoire en FA Cup en 2021, un club appuyé par une riche histoire et des partisans passionnés. Ce partenariat concorde avec la stratégie de BC.GAME visant à créer des liens avec des entités sportives prestigieuses et à tirer parti de l'attrait international du club. Cette collaboration permettra non seulement d'accroître la reconnaissance de la marque BC.GAME, mais aussi d'offrir aux amateurs de Leicester City de nouvelles possibilités intéressantes d'interagir avec l'équipe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2458910/image_5031113_5545012.jpg

SOURCE BC.GAME

PERSONNE-RESSOURCE : Olivia Di, [email protected]