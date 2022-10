La plateforme de gestion de main-d'œuvre Voilà! conclu un financement de série A de 13 millions de dollars

QUÉBEC, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'équipe derrière la plateforme infonuagique Voilà! annonce la clôture d'une ronde de financement de série A de 13 millions de dollars mené par Walter Ventures. Celui-ci aidera l'entreprise de Québec à poursuivre sa mission d'aider les entreprises à combattre la pénurie de main-d'œuvre.

Plateforme Voilà! (Groupe CNW/Voilà! Technologies)

Lancée en 2016, Voilà! propose des outils d'optimisation de la main-d'œuvre qui simplifient la gestion des horaires, des remplacements de personnel, et le suivi du temps et présence. La plateforme mise aussi sur une mobilité accrue de la main-d'œuvre pour permettre aux gestionnaires de combler un maximum de quarts de travail.

« Ce financement a pour but d'accélérer la croissance de l'entreprise aux États-Unis et au Canada. Nous sommes par ailleurs très heureux de compter sur le soutien continu d'institutions reconnues d'ici en Desjardins Capital et Investissement Québec, qui supportent Voilà! depuis nos débuts » indique Martin Ouellet, fondateur et chef de la direction de Voilà!.

« Au Québec, ce sont plus de 50 emplois en développement numérique et en commercialisation qui seront ouverts d'ici deux ans, alors que l'entreprise cherche déjà à combler une vingtaine de postes », poursuit l'entrepreneur.

Nonobstant les conditions économiques actuelles, Voilà! a su maintenir une croissance annuelle de plus de 300% en supportant des clients comme Cook it, pionniers des kits repas, divers acteurs du réseau de la santé québécois et SPAR Inc., une entreprise globale au service des plus grands détaillants et fabricants de biens de consommation aux quatre coins du monde.

« Nous sommes ravis de nous associer à Voilà! et de supporter une équipe chevronnée qui a su optimiser le déploiement et l'automatisation de la gestion de la main-d'œuvre dans les industries aux horaires les plus complexes et projette de continuer à innover pour façonner l'avenir de la gestion de la main-d'œuvre. » a déclaré Isabelle Somers, directrice générale chez Walter Ventures.

La pénurie de main-d'œuvre frappe de plein fouet dans le monde entier. Au Québec, les pertes engendrées par le manque de personnel dans la dernière année ont grimpé à 10,7 milliards de dollars. Les PME considèrent cet enjeu comme le deuxième plus difficile à surmonter selon le dernier rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante .

Aux États-Unis, la situation est similaire, alors que l'on retrouve plus de 10 millions de postes à combler mais seulement environ 6 millions de travailleurs au chômage d'après la Chambre de commerce des États-Unis.

Walter Ventures, Desjardins Capital et Investissement Québec ont été rejoints par Telegraph Hill Capital, Panache Ventures, Fondaction, Investissements Norco et le fonds américain Azure Capital dans cette nouvelle ronde de croissance.

Un premier partenariat dans le milieu du divertissement

Déjà, Voilà! avance dans sa mission en joignant ses forces avec Connect&GO, une entreprise montréalaise qui propose des solutions de billetterie, contrôle d'accès et de gestion des opérations dans le milieu des activités et loisirs. Les deux entreprises présenteront une nouvelle initiative de gestion dynamique des besoins de main-d'œuvre basée sur l'achalandage dès novembre au IAAPA Expo à Orlando.

À propos de Voilà!

Fondée en 2016, Voilà! offre une plateforme SaaS aidant les entreprises à horaires variables à adapter la gestion de leur main-d'œuvre aux nouvelles réalités du monde du travail. La plateforme permet aux gestionnaires de maximiser leur utilisation des disponibilités de leurs employés et d'optimiser le coût de leur main-d'œuvre grâce à des solutions de gestion des horaires, du temps et des présences, des congés et encore plus. La plateforme se démarque par sa flexibilité, qui permet de l'adapter à diverses structures d'entreprises, règles d'affaires et conventions collectives sans compromettre la convivialité de celle-ci pour les employés.

À propos de Walter Ventures

Walter Ventures construit sa plateforme d'investissement en capital de développement à multiples volets, avec un intérêt particulier pour les entreprises en démarrage qui utilisent un modèle d'affaires interentreprises axé sur le logiciel et qui sont dirigées par des entrepreneurs de talent cherchant à devenir les prochains chefs de file de leur secteur.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,9 milliards de dollars en date du 30 juin 2022, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 750 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Voilà! Technologies

